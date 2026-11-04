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Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana general-major Mohsen Rezai izjavio je danas da poraz republikanaca na izborima za Kongres SAD predstavlja politički udarac za američkog predsednika Donalda Trampa i posledicu sukoba sa Iranom.

Rezai je poručio da je Iran naneo Vašingtonu strateški poraz na bojnom polju i u Ormuskom moreuzu, kao i politički poraz u samoj američkoj prestonici.

"Ko se sukobi sa Iranom, platiće cenu - od bojnog polja do sopstvenog praga", naveo je iranski zvaničnik na platformi Iks.

On je ocenio da izborni rezultati predstavljaju dodatak nizu američkih neuspeha u, kako je naveo, "nezakonitom agresorskom ratu" protiv Irana, koji je počeo u februaru i doveo do ograničenja tranzita kroz Ormuski moreuz, uz velike troškove za američke poreske obveznike.

Foto: youtube/ CNN

"Iranski narod naneo je Trampu strateški poraz na bojnom polju i u Ormuzu, a politički poraz u Vašingtonu. U međuvremenu, Amerikanci su ostali sa računom za njegov rat!", napisao je Rezai.

Njegova izjava usledila je nakon prvih rezultata izbora za Kongres SAD, koji su, prema navodima iranskog zvaničnika, pokazali da su republikanci izgubili kontrolu nad oba doma Kongresa u korist demokrata.

Američki predsednik Donald Tramp prethodno je priznao da je rat sa Iranom, koji je doveo do rasta cena goriva u SAD, imao uticaja na izborni rezultat.

I potpredsednik SAD Džej Di Vens ocenio je da je rat bio jedan od ključnih razloga izbornog poraza republikanaca.