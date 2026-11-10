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Visoki američki i izraelski bezbednosni zvaničnici podržavaju pokretanje novog napada na Iran kako bi se ojačala pregovaračka pozicija Vašingtona u razgovorima sa Teheranom, objavio je sinoć izraelski javni servis Kan, pozivajući se na diplomatske izvore.

Prema navodima izraelskih zvaničnika, Iran do sada nije pokazao spremnost da učini tražene ustupke u vezi sa svojim nuklearnim programom.

Izraelska televizija prenela je i izjavu jednog izraelskog zvaničnika koji je ocenio da eventualni novi napad na Iran ne bi doveo do pada tamošnjeg režima, ali bi doprineo slabljenju njegovih vojnih i drugih kapaciteta.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp prethodno je izjavio da je "malo verovatno" da će ponovo narediti napade američke vojske na Iran sve dok ima napretka u pregovorima o nuklearnom programu Teherana i ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

- Uradio bih to ako bude neophodno, ali smo ih udarili zaista snažno. Tako da je malo verovatno da ću morati to ponovo da učinim. Oni finansijski propadaju - kazao je Tramp za CNN.