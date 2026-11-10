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Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je da je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) pre nekoliko dana izvršila inspekciju nuklearne elektrane Bušer, prenosi Tasnim.

Bagei je na konferenciji za novinare rekao da se profesionalna komunikacija između iranske misije u Beču i Agencije nastavlja i da je nedavna inspekcija dokaz da saradnja i dalje traje.

On je, međutim, optužio IAEA da nije ispunila svoje pravne obaveze jer je, kako tvrdi, zanemarila krivicu i nezakonita dela počinjena tokom napada na iranska nuklearna postrojenja.

Istakao je da Iran ostaje posvećen obavezama iz Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja (NPT), ali da ih ne može sprovoditi pod normalnim uslovima zbog američko-izraelskih napada.

Govoreći o pregovorima sa SAD, Bagei je rekao da je Iran izneo sopstveni dvodnevni predlog, koji je i dalje na stolu. Ponovio je da Vašington mora da prihvati iranske zahteve kako bi se ponovo otvorio Ormuski moreuz.

- Teheran će potpisati i sprovesti samo onaj sporazum koji u potpunosti štiti nacionalne interese i zakonska prava iranskog naroda - naglasio je Bagei.

On je pohvalio posredničke napore Pakistana i Katara i ocenio da postizanje mirovnog sporazuma zavisi od toga da li će Vašington razumeti "raspoloženje sopstvenog društva".

Bagei je odbacio tvrdnje američkog državnog sekretara Marka Rubija da su iranski zahtevi "nečuveni i smešni", poručivši da je američki napad na Iran usred pregovora upravo takav.

Takođe je ocenio da Izrael uvlači SAD u rat i upozorio da američko praćenje izraelske politike i vojne agresije na Iran donosi velike troškove američkom društvu.

Govoreći o novoj američkoj operativnoj grupi "Gvozdena kapija", čiji je cilj presecanje iranskih kopnenih mreža za vojno snabdevanje, Bagei je rekao da ona predstavlja pokušaj skretanja pažnje sa rezultata američkih međuizbora, na kojima su republikanci Donalda Trampa izgubili većinu u oba doma Kongresa.