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Najmanje 14 ljudi je poginulo nakon što je u blizini Krita pronađen čamac sa migrantima, saopštile su grčke vlasti.

Trinaest tela izvučeno je iz čamca koji je pronađen u ponedeljak ujutru, 15 nautičkih milja južno od ovog mediteranskog ostrva.

Još 18 osoba sa istog čamca spasio je teretni brod pod marokanskom zastavom koji je prolazio tim putem. Jedna od tih osoba je kasnije preminula, čime je broj žrtava porastao na 14.

Više od 180 ljudi pronađeno je u ponedeljak ujutru na još tri čamca koja su se kretala preko Sredozemnog mora iz Libije u severnoj Africi ka Kritu, potvrdila je obalska straža. Svi ljudi sa ta tri plovila biće prebačeni na Krit, dodaje se.

Nema novih informacija o identitetu 14 osoba stradalih u tragediji u ponedeljak, kao ni o okolnostima njihove smrti.

Grčka predstavlja jednu od glavnih ulaznih tačaka u Evropsku uniju za ljude koji beže od rata, siromaštva i progona na Bliskom istoku, u Aziji i delovima Afrike.

Opasan prelazak iz Libije na Krit poslednjih meseci preduzelo je na hiljade ljudi. Mnogi takođe prelaze put od turske obale do obližnjih grčkih ostrva u Egejskom moru, često u neuslovnim gumenim čamcima ili drugim malim plovilima.

Prošlog meseca, 12 osoba, uključujući i jedno dete, poginulo je kada su se prevrnula dva čamca koja su plovila iz Turske ka ostrvima Lezbos i Samos.

Fronteks, agencija EU za graničnu i obalsku stražu, saopštila je da je u prva tri kvartala 2026. godine na istočnomediteranskoj ruti zabeleženo oko 31.800 neregularnih prelazaka granice, što je čini najprometnijom rutom ka bloku.