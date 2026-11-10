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Američki predsednik Donald Tramp tvrdi da postoji "pozitivan zamah" ka okončanju rata u Iranu.

U objavi na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social), šef Bele kuće je naveo da je Amerika "kao zapeta puška", ali da je potreba za daljim vazdušnim udarima na Iran "izgleda prilično malo verovatna".

Skaj njuz navodi da se Trampova objava na internetu pojavila dok je on organizovao konferenciju za medije u Beloj kući na istu temu.

"Samo održavamo status kvo"

Tramp je sinoć novinarima kazao da veruje da je rat "suštinski završen sa vojnog gledišta", nakon sastanka koji je imao sa premijerom Katara, a na kojem su dvojica lidera razgovarala o američkoj pomorskoj blokadi u Ormuskom moreuzu.

- Rat u Iranu je suštinski završen sa vojnog gledišta, samo održavamo status kvo - rekao je Tramp.

Predsednik SAD je dodao da je Teheran "obezglavljen", ali i poručio da i dalje traži dugoročno rešenje kako bi se osiguralo da iranski nuklearni program ne predstavlja bilo kakvu pretnju.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na konferenciji za medije u Beloj kući Foto: EMILY CURIEL/EPA, Alex Brandon/AP

U objavi na svojoj društvenoj mreži Tramp je naveo da "ukoliko dođe do bilo kakve promene u vezi sa dešavanjima na Bliskom istoku, Sjedinjene Američke Države su "kao zapeta puška" i spremne za akciju".

- Međutim, u ovom trenutku to deluje prilično malo verovatno. Izrael, kao i ceo Bliski istok, zaštićeni su od iranske opasnosti i pretnji. Vidimo pozitivan zamah ka okončanju ovog sukoba i osiguraćemo da su interesi Amerike u svakom trenutku zaštićeni - piše u Trampovoj objavi.

1/5 Vidi galeriju U Teheranu zapaljene zastave SAD i Izraela na godišnjicu zauzimanja ambasade SAD u Iranu 1979. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Britanska televizija podseća da je proteklog vikenda šef Bele kuće izneo neke od svojih najubedljivijih komentara o odustajanju od ranije izrečene pretnje da će nastaviti napade na Iran nakon poraza njegovih republikanaca na izborima za Predstavnički dom i Senat Kongresa.

"Vrlo malo verovatno da će biti potrebni novi napadi"

Tramp je u telefonskom intervjuu za CNN u nedelju kazao da je, sve dok SAD vide napredak u pregovorima s Irancima i oni potpišu "čvrst sporazum", "vrlo malo verovatno da će biti potrebno" da se izvode novi napadi.

1/6 Vidi galeriju Iranci nose transparente: "Ubij Trampa" Foto: Vahid Salemi/AP, ATTA KENARE / AFP / Profimedia, Hossein Beris/MEI / Sipa Press / Profimedia

Međutim, američki predsednik je rekao i da su SAD identifikovale 38 mostova među infrastrukturnim ciljevima koje bi gađale u Iranu ukoliko bi vojna akcija bila nastavljena.