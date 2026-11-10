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Zamenik stalnog predstavnika Kine pri Ujedinjenim nacijama, Sun Lei, pozvao je u ponedeljak strane uključene u sukob u Ukrajini da rade na njegovom smirivanju, oslanjajući se na aktuelni pozitivan zamah u međusobnim kontaktima.

„Pitanje Ukrajine približava se kritičnom trenutku za postizanje rešenja putem pregovora, dok pozivi međunarodne zajednice na mirno rešavanje sukoba diplomatskim kanalima postaju sve snažniji. Nedavni intenzivni kontakti i razmena mišljenja među ključnim akterima poslali su određene pozitivne signale”, rekao je Sun.

U obraćanju Savetu bezbednosti UN, Sun je dodao da Kina podržava sve napore koji doprinose miru i da se nada da će uključene strane pokazati spremnost na kompromis, očuvati pozitivan zamah i doprineti što skorijem političkom rešavanju krize.

Istakao je da su Rusija i Ukrajina nedavno ponovo razmenile ratne zarobljenike i da su dogovorile lokalizovani prekid vatre iz humanitarnih razloga, te ocenio da takav razvoj događaja zaslužuje priznanje.

„Pozivamo sukobljene strane da živote ljudi stave na prvo mesto, pokažu smirenost i uzdržanost i efikasno zaštite civile i civilnu infrastrukturu, posebno žene, decu i druge žrtve sukoba. Istovremeno, potrebno je intenzivirati humanitarne aktivnosti kako bi se pomoglo stanovništvu pogođenom krizom da prevaziđe teškoće“, rekao je Sun.

Dodao je da Rusija i Ukrajina treba strogo da poštuju važeće međunarodno pravo i da obezbede ratnim zarobljenicima i pritvorenima osnovne životne uslove, medicinsku negu i dostojanstven tretman.

Sun je naveo da su obe strane nedavno iznele svoje stavove o načinima za postizanje političkog rešenja krize, dok je međunarodna zajednica uložila značajne diplomatske napore u cilju podsticanja mira i pregovora.

„Rusija, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države održavaju novu rundu trilateralnih razgovora. Uključene strane treba da pokažu političku volju, održavaju kontakte i komunikaciju, postepeno grade konsenzus i zajednički rade na postizanju sveobuhvatnog, trajnog i obavezujućeg mirovnog sporazuma”, rekao je Sun.

Naveo je da Kina dosledno zastupa isti stav o pitanju Ukrajine i da je uvek je posvećena podsticanju mira, pregovora i političkog rešavanja sukoba. Takođe, istakao je da ta zemlje održava blisku komunikaciju sa Rusijom, Ukrajinom i drugim uključenim stranama, aktivno sprovodi posredničku diplomatiju i ulaže kontinuirane napore u stvaranje uslova za mirovne pregovore i izgradnju konsenzusa o miru.