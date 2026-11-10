OBJAVLJENI SNIMCI HAPŠENJA ORBANOVOG BRATA! Muškarac u crvenoj majici sa lisicama na rukama okružen policajcima, kasnije uslikan i ispred zatvora (FOTO, VIDEO)
Fotoreporter mađarskog nedeljnika HVG fotografisao je sinoć Arona Orbana, uhapšenog brata bivšeg premijera Viktora Orbana, u policijskom automobilu ispred zatvora u Budimpešti.
HVG navodi da su osumnjičeni, uključujući Orbanovog brata, prevezeni u zatvor Đerskoči u tri minibusa interventne policije.
Podseća se da su hapšenja i pretresi kuća izvršeni juče na četiri lokacije u glavnom gradu Mađarske, Fotu i Dunakesiju, u okviru istrage u koju je umešan i Aron Orban.
Prema saopštenju Nacionalne policijske stanice, lisice su stavljene na ruke muškarcu i ženi u vanbračnoj vezi, kao i dvojici njihovih saučesnika.
Na snimcima akcije vidi se hapšenje muškaraca u crvenoj majici koji sa lisicama na rukama sedi okružen policajcima, a istu majicu čini se da ima i Aron Orban na fotografijama koje je objavio HVG.
Vlasti nisu objavile da je Aron Orban jedan od njih, ali je premijer Peter Mađar na svojoj Fejsbuk stranici napisao da je, prema informacijama iz medije, brat Viktora Orbana pritvoren zbog sumnje na trgovinu ljudima.
U odgovoru na tu objavu Viktor Orban, predsednik stranke Fides, napisao je na svojoj Fejsbuk stranici da je on "meta", a da je brat "samo oruđe".
(Kurir.rs/HVG.hu/Preveo i priredio: N. V.)