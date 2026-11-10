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Fotoreporter mađarskog nedeljnika HVG fotografisao je sinoć Arona Orbana, uhapšenog brata bivšeg premijera Viktora Orbana, u policijskom automobilu ispred zatvora u Budimpešti.

HVG navodi da su osumnjičeni, uključujući Orbanovog brata, prevezeni u zatvor Đerskoči u tri minibusa interventne policije.

Podseća se da su hapšenja i pretresi kuća izvršeni juče na četiri lokacije u glavnom gradu Mađarske, Fotu i Dunakesiju, u okviru istrage u koju je umešan i Aron Orban.

Prema saopštenju Nacionalne policijske stanice, lisice su stavljene na ruke muškarcu i ženi u vanbračnoj vezi, kao i dvojici njihovih saučesnika.

1/5 Vidi galeriju Hapšenje Arona Orbana, brata bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana Foto: screenshot YT/PoliceHungary

Na snimcima akcije vidi se hapšenje muškaraca u crvenoj majici koji sa lisicama na rukama sedi okružen policajcima, a istu majicu čini se da ima i Aron Orban na fotografijama koje je objavio HVG.

Aron Orban i Viktor Orban Foto: Društvene Mreže, EPA Robert Hegedus

Vlasti nisu objavile da je Aron Orban jedan od njih, ali je premijer Peter Mađar na svojoj Fejsbuk stranici napisao da je, prema informacijama iz medije, brat Viktora Orbana pritvoren zbog sumnje na trgovinu ljudima.