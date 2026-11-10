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Rusku delegaciju na pregovorima u Abu Dabiju čini pet članova, uz šest stručnjaka, izjavio je danas izvor za agenciju Tas.

Delegaciju predvodi pomoćnik ruskog predsednika Vladimir Medinski, koji je to činio i na ranijim pregovorima u Istanbulu, a među članovima su i šef Službe za operativne informacije i međunarodne odnose FSB Aleksej Komkov, zamenici ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin i Sergej Rjabkov, kao i načelnik Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije Igor Kostjukov.

Pregovarački tim uključuje i šest stručnjaka iz Generalštaba ruskih oružanih snaga, Federalne službe bezbednosti (FSB), Predsedničke direkcije za državnu politiku u humanitarnoj sferi i Ministarstva spoljnih poslova.

Vladimir Medinski, šef ruske delegacija na pregovorima u Istanbulu Foto: Shutterstock, JOEL SAGET / AFP / Profimedia, Dragana Udovicic/Kurir

Među njima su Jurij Žigarlovski, Aleksandar Zorin, Dmitrij Minajev, Elena Podobrevskaja, Aleksej Poliščuk i Oleg Postnikov.

Trilateralni pregovori između Rusije, SAD i Ukrajine u Abu Dabiju počeće u 10.50 po moskovskom vremenu (8.50 po srednjoevropskom vremenu), rekao je izvor za Tas.

(Kurir.rs/Tanjug)

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