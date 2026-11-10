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U Abu Dabiju danas počinju trilateralni mirovni pregovori Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Ovaj susret na najvišem nivou pod pokroviteljstvom Ujedinjenih Arapskih Emirata smatra se najvažnijim diplomatskim korakom ka rešavanju konflikta. Pregovori će se voditi iza zatvorenih vrata, a ključne teme biće uslovi za potencijalni prekid vatre i bezbednosne garancije.

1/8 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Shutterstock, Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia, Shutterstock, AP Alexander Demyanchuk, AP Julia Demaree, Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Uprkos diplomatskim naporima, ratna dejstva na frontu ne prestaju, a sukobljene strane nastavljaju sa vojnim operacijama. Oružane snage Ukrajine nastavljaju sa odbrambenim operacijama na ključnim pravcima fronta, utvrđivanjem položaja i upotrebom bespilotnih letelica, dok oružane snage Ruske Federacije nastavljaju sa ofanzivnim dejstvima i raketnim napadima duž linije fronta.

Sa druge strane, Rusiji preti otvaranje novog fronta i to na sopstvenoj teritoriji. Dok je Moskva fokusirana na rat u Ukrajini, u Kareliji na granici sa Finskom separatisti najavljuju borbu za otcepljenje od Rusije i stvaranje nezavisne države. Njihove pretnje su otišle korak dalje, pa su tako najavili oružani otpor, gerilske napade i udare na ruske objekte.

Koliki je ovo izazov za Kremlj i u kojoj meri separatistička grupa može da ga ugrozi, za jutarnji program Kurir televizije govorio je sociolog dr Ilija Kajtez.

01:33 Dr Ilija Kajtez: Da li će Rusija otvoriti novi front? Izvor: Kurir televizija

- Imajući u vidu da se vodi otvoren ili manje otvoren rat u između EU, odnosno evropskih NATO zemalja preko Ukrajine sa Rusijom, odnosno Rusije preko Ukrajine sa NATO, normalno je da se pokušava sa destabilizacijom Rusije. Na taj način indirektno pomažu Ukrajini. Ruska vojska je već petu godinu u ratu, teško da tu može da se uradi nešto, osim da odvoje neke snage da bi se suprostavile separatističkim pokretima. Rusija je suviše velika, moćna i snažna da bi separatističke jedinice, iako ne znamo njihov kapacitet, mogle da je ugroze - započeo je Kajtez, pa je rekao da i pretnje inferiornih grupa svakako nisu neosetne za Moskvu:

- Naravno, ovakve okolnosti nisu dobro za Rusiju, nije to prijatno. Međutim, nema tu mogućnosti da se uradi nešto jer realna opozicija Putinu ne postoji. Samim tim, praktično je samo pokušaj destabilizacije. Vodi se specijalni, hibridni rat, sve je u ratu, kao i delovanje separatističkih kuća.

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Kurir.rs

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