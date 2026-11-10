Iran tvrdi da su rakete sada više domaći proizvod nego persijski tepisi, zvaničnik Revolucionarne garde kaže da vojna industrija više ne mora da se oslanja na uvoz
IZJAVA ALIJA BILALIJA
"RAKETE SU SAD VIŠE DOMAĆI PROIZVOD IRANA NEGO PERSIJSKI TEPISI" Revolucionarna garda tvrdi da Teheran više ne mora da se oslanja na uvoz sirovina i tehnologija
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Viši savetnik komande Vazduhoplovnih snaga Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) Ali Bilali izjavio je danas da je iranska raketna industrija postala sposobna za samostalnu proizvodnju, bez oslanjanja na uvozne sirovine i tehnologiju.
Kako je prenela iranska novinska agencija Fars, Bilali je ocenio da je raketna industrija sada "više domaći proizvod nego persijski tepisi".
- Foto: X@IRIran_Military, EPA/ABEDIN TAHERKENAREH, AP/Vahid Salemi
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On je naveo da se sirovine za proizvodnju čvrstih i tečnih raketnih goriva nabavljaju i prerađuju u Iranu, uz korišćenje domaćih mineralnih resursa i naftnih derivata, što smanjuje zavisnost zemlje od uvoza.
(Kurir.rs/Tanjug)
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