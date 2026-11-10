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Viši savetnik komande Vazduhoplovnih snaga Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) Ali Bilali izjavio je danas da je iranska raketna industrija postala sposobna za samostalnu proizvodnju, bez oslanjanja na uvozne sirovine i tehnologiju.

Kako je prenela iranska novinska agencija Fars, Bilali je ocenio da je raketna industrija sada "više domaći proizvod nego persijski tepisi".

- Foto: X@IRIran_Military, EPA/ABEDIN TAHERKENAREH, AP/Vahid Salemi

On je naveo da se sirovine za proizvodnju čvrstih i tečnih raketnih goriva nabavljaju i prerađuju u Iranu, uz korišćenje domaćih mineralnih resursa i naftnih derivata, što smanjuje zavisnost zemlje od uvoza.

(Kurir.rs/Tanjug)

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