POČELO U ABU DABIJU! UKRAJINA I RUSIJA KONAČNO SPREMNE ZA DOGOVOR? Američki zvaničnik pred start trilateralnih pregovora objavio šta je privatno saznao (FOTO)
Trilateralni pregovori između Rusije, SAD i Ukrajine počeli su u Abu Dabiju, javio je izvor ruske agencije Tas.
Rojters je jutros objavio, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika, da su i ruska i ukrajinska strana pokazale izvesnu fleksibilnost u privatnim razgovorima, iako bi bilo kakav teritorijalni sporazum verovatno bio postignut tek pred kraj pregovora, nakon što se reše druga pitanja.
Kijev post navodi da ukrajinsku delegaciju predvodi Rustem Umerov, šef Spoljne obaveštajne službe Ukrajine, a u njoj su i Kirilo Budanov, šef kabineta predsednika Volodimira Zelenskog; zatim David Arahamija, šef poslaničke grupe vladajuće stranke Sluge naroda, Sergej Kislica, prvi zamenik šefa predsedničkog kabineta i Vadim Skibicki, zamenik načelnika Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane.
Rusku delegaciju na pregovorima u Abu Dabiju čini pet članova, uz šest stručnjaka, a predvodi je Vladimir Medinski, koji je to činio i na ranijim pregovorima u Istanbulu.
U delegaciji SAD su Stiv Vitkof, specijalni izaslanik predsednika Donalda Trampa i Džared Kušner, zet šefa Bele kuće koji je takođe njegov specijalni izaslanik.
EU i NATO će takođe biti prisutni u Abu Dabiju, a pored delegacija Brisela i Alijanse tu su i predstavnici Nemačke i Francuske, iako je Kremlj tvrdio da će pregovori biti održani bez Evropljana.
Ukrajina je uoči pregovora najavila da planira da posebnu pažnju usmeri na humanitarna pitanja, a Budanov je kazao da je Kijev zainteresovan za ubrzanje razmene zatvorenika.
Moskva je, sa druge strane, poručila da je prva tačka dnevnog reda na pregovorima za nju rasprava o bezbednosnim pitanjima koja se tiču Rusije, Ukrajine i šireg regiona.
(Kurir.rs/TASS/Reuters/The Kyiv Post/Preveo i priredio: N. V.)