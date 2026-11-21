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Džejmi-Li Erou imala je samo devet godina kada je njen otac Isakin Jonson Drabad počinio zločin koji je potresao Švedsku. Brutalno je ubio svoju partnerku Hele Kristensen, a potom je usledio period u kojem je devojčica pokušavala da razume šta se dogodilo čoveku kojeg je nekada obožavala. Godinama kasnije, kao majka dvoje dece, odlučila je da mu ponovo pogleda u oči.

U oktobru 2024. godine, posle četiri godine bez susreta, Džejmi-Li je sela naspram oca, poznatog kao "kanibal iz Skare". Nadala se da će razgovor pokazati da se promenio, a prvi utisci probudili su u njoj emocije koje nije očekivala.

"Nisam imala pojma kako će reagovati. Nisam mogla ni da zamislim kako će to da izgleda. Ali kada sam ga prvi put videla, bilo je kao da nikada nismo ni bili razdvojeni. A kada je počeo da plače i da pokazuje toliko emocija, bilo je to veoma dirljivo. Imala sam osećaj da se promenio. Mislila sam da se zaista promenio", ispričala je ona, prenosi "Foks njuz".

Otac joj je godinama skrivao istinu

Drabad je 2010. godine, kada je imao 46 godina, u njihovom domu u švedskom gradu Skari ubio četrdesetogodišnju Hele Kristensen. Prema navodima iz slučaja, prerezao joj je grkljan, odsekao glavu, a zatim pojeo delove njenog tela. Džejmi-Li je tada imala devet godina.

Istinu o ocu nije odmah saznala. Do tada joj je, kako tvrdi, predstavio potpuno drugačiju sliku o sebi i svojoj partnerki. Govorio joj je da je on dobar čovek, a Hele prikazivao kao zlu osobu.

"Sasvim slučajno sam naišla na novine. Nisam ni znala šta znači reč 'kanibal'. Ali kada sam imala 13, pročitala sam neke članke i tada sam shvatila značenje. Međutim, do tada me je tata već potpuno obmanuo. Predstavio se kao dobar čovek, a svoju devojku kao zlu osobu. Isprao mi je mozak", prisetila se.

Detinjstvo je provodila između dva potpuno različita sveta. Kuću svoje majke opisivala je kao sigurno mesto, ispunjeno ljubavlju i normalnim porodičnim životom. Boravak kod oca, međutim, izgledao je sasvim drugačije.

U njegovom stanu često nije bilo svetla, satima je gledao nasilne horor filmove i pravio jezive vudu-lutke. Džejmi-Li je, kako kaže, upozoravao da o tome ne sme ništa da govori majci.

"Kao da su 'demoni' bili naša svakodnevica. Meni je to postalo normalno. Ali sam sve to držala u sebi", rekla je.

Drabad je umeo da bude nežan i brižan otac, ali su se njegovo ponašanje i raspoloženje naglo menjali. Nekada bi bio pažljiv, a već u sledećem trenutku hladan i distanciran. Dešavalo se i da ćerku bez objašnjenja pošalje nazad kod majke, uz obrazloženje da ne može da se nosi sa njom.

"Tvoj tata će me ubiti"

Kada je imala devet godina, Džejmi-Li je upoznala očevu novu partnerku Hele Kristensen. Zavolela ju je zbog njene topline i upečatljive, vatrenocrvene kose, a vremenom je počela da je doživljava kao drugu majku.

Ipak, odnos između Hele i njenog oca bio je turbulentan. Devojčica je primećivala da se žena trudi da dobije njegovu ljubav, dok su se njih dvoje smenjivali između lepih trenutaka i žestokih svađa.

"Delovalo mi je da ga iskreno voli. Ali nikada nisam imala utisak da i on voli nju. Znala sam da ona moli za njegovu ljubav. Ali s druge strane znala je i da ga isprovocira. Znali su da imaju lepe trenutke, da se smeju, gledaju filmove zajedno. Ali sve je to ličilo na vožnju rolerkosterom – čas gore, čas dole", ispričala je Erou.

Svedočila je njihovim svađama i sve češće se plašila da bi moglo da se dogodi nešto strašno. Kaže da je imala osećaj da postepeno gubi oca kakvog je poznavala.

Posebno joj je ostao urezan poslednji vikend koji je provela sa Hele. Dok je pripremala obrok, žena je izgovorila reči koje Džejmi-Li ni danas ne zaboravlja.

"Skuvala nam je nešto, a dok je to stavljala na sto, rekla je nešto kao: 'Uživajte u obroku jer je ovo poslednje što ćete od mene pojesti – tvoj tata će me ubiti'. To su jedne od poslednjih reči koje sam čula od nje", prisetila se.

Nedugo zatim, Hele je nestala. Kada je iz medija saznala da ju je ubio upravo njen otac, Džejmi-Li je doživela šok. U početku je mnogo plakala, a potom, kako opisuje, potpuno emocionalno otupela.

"Isplakala sam se do iznemoglosti. Vrlo brzo sam prešla u poricanje. Već sledećeg dana bila sam hladna. Hladna kao led. Nisam osećala ništa i to me je plašilo, jer sebe više nisam prepoznavala. Mislim da sam počela da poričem sve da bih zaštitila samu sebe", rekla je.

Foto: Ken McKay/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Nije pokazao ni trunku kajanja"

Drabad je osuđen za ubistvo i 2010. godine prebačen u psihijatrijsku ustanovu. Ipak, Džejmi-Li je nastavila da održava kontakt sa njim. U godinama koje su usledile borila se sa depresijom, anksioznošću i ozbiljnom zavisnošću od droga.

Otac je, prema njenim rečima, i dalje imao neobičan uticaj na nju. Kada mu je ispričala da je vršnjaci maltretiraju, savetovao joj je da protiv njih upotrebi vudu-lutke. Kada mu je priznala da pati od depresije i da razmišlja o samoubistvu, naterao ju je da izvede ritual u kojem je, kako tvrdi, "prodala dušu đavolu".

Posebno traumatičan trenutak dogodio se kada je imala 18 godina. Tada ju je otac upitao da li želi da joj ispriča kako je počinio ubistvo.

"To je tako poremećena stvar da se kaže, ali ispričao mi je sve. Bila sam zatečena jer nije pokazao ni trunku kajanja. Govorio je gotovo sa strašću. Sedela sam tamo i htela da povratim. Na licu mu se čak pojavio i blagi osmeh. Tada mi je sve postalo stvarno – 'Bože, on je to zaista uradio.' Tada sam prvi put zaista u telu osetila da moj tata nije dobro. Taj čovek je bolestan. Oči su mu pocrnele", ispričala je.

Njegov način pripovedanja podsetio ju je na ponašanje koje je ranije primećivala kod njega, dok je još bila dete. Sa 19 godina donela je odluku da prekine svaki kontakt sa ocem.

Godinama kasnije počela je da se pita da li se Drabad možda promenio. Upravo ta dilema dovela je do susreta u oktobru 2024. godine, koji je prikazan u seriji "Moj otac – kanibal".

Tokom razgovora, Drabad je tvrdio da je Hele ubio kako bi konačno dobio psihijatrijsku pomoć zbog sve lošijeg mentalnog stanja. Izneo je i tvrdnju da je njegova partnerka želela da umre.

Džejmi-Li kaže da je nekada bez sumnje prihvatala njegova objašnjenja, ali da danas na njih gleda drugačije.

"Nekada sam u to slepo verovala, uopšte to nisam dovodila u pitanje. I dalje mislim da u tome možda ima delimične istine, ali takođe verujem da je oduvek voleo da gleda uvrnute filmove. Verujem da je imao bolesne fantazije. Mislim da je ubistvo video kao priliku da ih ostvari", rekla je.

Jamie Lee Arrow interview Foto: Youtube

Iako ne pokušava da opravda zločin, Džejmi-Li ističe da u ocu i dalje vidi čoveka kojeg je nekada volela.

"Ono što je uradio bilo je zlo. To je bilo zlo delo. I ništa ne može da opravda to. Ne postoji izgovor. Bilo je potpuno i neoprostivo zlo. Ali u njemu i dalje vidim svog tatu – mog veoma slomljenog i bolesnog tatu. Znam da je imao jako teško detinjstvo, mnogo gore nego ja. Žao mi je tog malog deteta koje je moj tata nekad bio, jer niko ne zna šta bi bilo da je imao bolji početak u životu", navela je.

Drabad je u međuvremenu pušten iz bolnice, ali se i dalje nalazi pod nadzorom. Džejmi-Li kaže da je pronašla svoj mir i da o ocu danas razmišlja "kao da je mrtav". Ne želi da on ima bilo kakvu ulogu u odrastanju njene dece, a upravo joj je majčinstvo pomoglo da drugačije sagleda sopstveno detinjstvo.

"Majčinstvo mi je promenilo pogled na sve. Sada mogu da posmatram malu Džejmi iz ugla roditelja. To mi je pomoglo da shvatim mnogo toga iz svog detinjstva. Nekada sam mislila da su se određene stvari dogodile zbog mene, jer je sve bila moja krivica. Ali postavši majka, shvatila sam da ništa od toga nije bila moja krivica", zaključila je ona.