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Predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta cilja na značajno smanjenje sledećeg sedmogodišnjeg budžeta EU.

Očekuje se da će njegov predlog biti predstavljen u subotu, objavio je Politiko, pozivajući se na izvore.

Finansiranje regionalne politike moglo bi biti smanjeno, dok se očekuje da će poljoprivredne subvencije ostati nepromenjene.

Prema rečima dvojice diplomata, ukupno smanjenje budžeta moglo bi iznositi 40 milijardi evra u poređenju sa prethodnim predlogom budžeta koji je podnela Irska, koja predsedava Savetom EU.

Nacrt novog sedmogodišnjeg budžetskog plana EU, koji je razvila Evropska komisija i koji Kosta sada pokušava da koordinira sa svim zemljama i institucijama EU, predložio je povećanje budžeta, stvaranje posebne stavke za vojne rashode po prvi put u istoriji EU, i, posledično, smanjenje rashoda za poljoprivredu i razvoj depresivnih regiona.