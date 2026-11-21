PLANIRA SE ZNAČAJNO SMANJENJE BUDŽETA EVROPSKE UNIJE: Antonio Kosta danas predstavlja predlog, "seče" se čak 40 milijardi troškova
- Antonio Kosta priprema predlog za značajno smanjenje narednog sedmogodišnjeg budžeta EU, koji bi trebalo da bude predstavljen u subotu.
- Prema izvorima, ukupno smanjenje moglo bi da iznosi 40 milijardi evra u odnosu na prethodni predlog Irske.
- Moguće je smanjenje finansiranja regionalne politike, dok bi poljoprivredne subvencije ostale nepromenjene.
Predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta cilja na značajno smanjenje sledećeg sedmogodišnjeg budžeta EU.
Očekuje se da će njegov predlog biti predstavljen u subotu, objavio je Politiko, pozivajući se na izvore.
Finansiranje regionalne politike moglo bi biti smanjeno, dok se očekuje da će poljoprivredne subvencije ostati nepromenjene.
Prema rečima dvojice diplomata, ukupno smanjenje budžeta moglo bi iznositi 40 milijardi evra u poređenju sa prethodnim predlogom budžeta koji je podnela Irska, koja predsedava Savetom EU.
Nacrt novog sedmogodišnjeg budžetskog plana EU, koji je razvila Evropska komisija i koji Kosta sada pokušava da koordinira sa svim zemljama i institucijama EU, predložio je povećanje budžeta, stvaranje posebne stavke za vojne rashode po prvi put u istoriji EU, i, posledično, smanjenje rashoda za poljoprivredu i razvoj depresivnih regiona.
Sve ove aspekte plana EU javno su kritikovale zemlje EU i određene političke snage. Međutim, povećanje vojnih rashoda EU izazvalo je najmanje otpora na evropskoj političkoj sceni, dok se glavna debata fokusira na to kako će se to postići.