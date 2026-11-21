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Ministar unutrašnjih poslova Francuske Loran Nunjez pozvao je danas prefekta departmana Loare, Igusa Mutuha, na razgovor povodom sumnji da su poverljive informacije iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) prosleđivane stranci Nacionalno okupljanje (RN), ocenivši da bi to bio veoma ozbiljan slučaj ukoliko se navodi potvrde.

Sedište Nacionalnog okupljanja pretreseno je 9. novembra u okviru istrage o sumnjama na curenje informacija iz Ministarstva unutrašnjih poslova, u koje je navodno umešan jedan prefekt, prenosi danas televizija BFM.

Nekadašnji visoki funkcioner Ministarstva unutrašnjih poslova Francuske, a sadašnji prefekt departmana Loare, Igus Mutuh, sumnjiči se da je imao ulogu u prosleđivanju poverljivih informacija Nacionalnom okupljanju o istragama koje se vode protiv te stranke.

Nunjez je, gostujući na televiziji BFM i radiju RMC, potvrdio da je pozvao Mutuha na razgovor.

"Ukoliko se činjenice potvrde, to je, naravno, veoma ozbiljno", izjavio je francuski ministar unutrašnjih poslova.

On je kazao da je u toku sudska istraga.

"Sastaću se jutros sa osobom na koju se slučaj odnosi, ali nemam drugih informacija koje bih mogao da iznesem", rekao je Nunjez.