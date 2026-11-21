"JAČI SMO ZAJEDNO" Britanski premijer napravio radikalan zaokret: Istorijski sporazum na stolu, ali I DALJE SEVAJU VARNICE!
- Bernam poručuje da su Velika Britanija i EU 'jači zajedno' i da će razgovarati o nižim troškovima života i lakšoj trgovini.
- Na samitu u Briselu očekuje se dogovor o olakšavanju trgovine prehrambenim proizvodima i mobilnosti mladih.
- Jedan sporazum bi mogao da ukine deo sertifikata i kontrola za životinje, biljke i proizvode poput kobasica i semena.
Britanski premijer Endi Bernam izjavio je danas da su Velika Britanija i Evropska unija (EU) "jači zajedno" i dodao da ih spajaju zajedničke vrednosti i interesi.
Bernam je uoči današnjeg sastanka u Briselu kazao da će nastojati da smanji troškove života Britanaca i da pomogne britanskim preduzećima da lakše trguju sa EU, preneo je Skaj njuz.
"Pričaćemo o smanjenju troškova, zadržavanju nižih cena u supermarketima i stvaranje prilika za mlade ljude", kazao je britanski premijer.
Velika Britanija i Evropska unija očekuju da danas na samitu postignu dogovor o olakšavanju trgovine prehrambenim proizvodima i mobilnosti mladih, u okviru nastojanja da obnove međusobne odnose, ali i dalje postoje neslaganja o pojedinim pitanjima, piše Rojters.
Jedan od ključnih sporazuma trebalo bi da omogući trgovinu životinjama, biljkama i proizvodima poput kobasica i semena bez dosadašnjih obaveznih sertifikata i kontrola.
Britanska vlada je procenila da bi to moglo da donese njenoj ekonomiji do 6,1 milijardu evra godišnje.
(Kurir.rs)