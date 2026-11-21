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Britanski premijer Endi Bernam tokom obraćanja na konferenciji Laburističke partije u Velikoj Britaniji

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Britanski premijer Endi Bernam izjavio je danas da su Velika Britanija i Evropska unija (EU) "jači zajedno" i dodao da ih spajaju zajedničke vrednosti i interesi.

Bernam je uoči današnjeg sastanka u Briselu kazao da će nastojati da smanji troškove života Britanaca i da pomogne britanskim preduzećima da lakše trguju sa EU, preneo je Skaj njuz.

"Pričaćemo o smanjenju troškova, zadržavanju nižih cena u supermarketima i stvaranje prilika za mlade ljude", kazao je britanski premijer.

Velika Britanija i Evropska unija očekuju da danas na samitu postignu dogovor o olakšavanju trgovine prehrambenim proizvodima i mobilnosti mladih, u okviru nastojanja da obnove međusobne odnose, ali i dalje postoje neslaganja o pojedinim pitanjima, piše Rojters.

Jedan od ključnih sporazuma trebalo bi da omogući trgovinu životinjama, biljkama i proizvodima poput kobasica i semena bez dosadašnjih obaveznih sertifikata i kontrola.

Britanska vlada je procenila da bi to moglo da donese njenoj ekonomiji do 6,1 milijardu evra godišnje.