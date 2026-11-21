Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Broj dece poginule ili povređene u ratu u Ukrajini ove godine opasno je blizu nivoa iz 2022. godine, prve i najsmrtonosnije godine sukoba. Prema podacima UNICEF-a, agencije UN za decu, broj žrtava u 2026. godini već je premašio prošlu godinu, prenosi Rojters.

Povećanje broja žrtava posledica je povećanih ruskih napada. Ujedinjene nacije navode oružje dugog dometa kao glavni uzrok civilnih žrtava. Rusija, s druge strane, dosledno negira namerno ciljanje civilnih meta u Ukrajini.

Skoro 1.150 dece ubijeno u 2026. godini

UNICEF je saopštio da je najmanje 1.144 dece ubijeno ili povređeno u Ukrajini u prvih deset meseci ove godine. Ta brojka je veoma blizu ukupnom broju od 1.386 žrtava dece zabeleženih u celoj 2022. godini.

Prema rečima Luiz Voteridž iz UNICEF-a, do kraja oktobra je ubijeno 114 dece, a povređeno 1.030. Ujedinjene nacije su takođe potvrdile oko 270 napada na obrazovne ustanove ove godine. Jedan primer je vrtić u Solomjanskom okrugu Kijeva, koji je drugi put pogođen 7. novembra.

"Deca koja su došla ovde trebalo bi da uče boje, brojeve i prve reči", rekla je Voteridž, govoreći među ostacima uništenog igrališta tokom video brifinga za novinare u Ženevi.