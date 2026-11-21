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Samit premijera zemalja Višegradske grupe (V4), koju čine Slovačka, Češka, Poljska i Mađarska, kao i predstavnika Austrije biće održan u ponedeljak u Bratislavi, saopštila je danas pres služba slovačke vlade.

Među glavnim temama biće jačanje ekonomske saradnje i priprema budžeta EU za period 2028–2034. godine, prenela je agencija TASR.

Samitu će prisustvovati premijeri Slovačke i Češke, Robert Fico i Andrej Babiš, kao i predsednik poljske vlade Donald Tusk i mađarski premijer Peter Mađar.

U okviru proširenog formata V4, oni će razgovarati i sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom.

„Sastanak premijera zemalja V4 sa austrijskim kancelarom biće prilika za razgovor o načinima za produbljivanje postojećih ekonomskih veza“, navodi se u saopštenju Vlade.

Austrija se graniči sa tri od četiri države članice V4, a zemlje Višegradske grupe predstavljaju njene važne trgovinske partnere.

Lideri će takođe razgovarati o pripremama za višegodišnji finansijski okvir EU za period 2028–2034. godine. Ovo pitanje će se naći i na dnevnom redu vanrednog samita Evropskog saveta, koji će biti održan u Briselu u četvrtak i petak.

Sastanak koji će biti održan u Bratislavi u ponedeljak predstavlja nastavak razgovora sa samita premijera zemalja V4 i Irske, održanog u septembru, koji je takođe bio organizovan u proširenom formatu V4.

Slovačka trenutno predsedava Višegradskom grupom, a ovo jednogodišnje rotirajuće predsedavanje preuzela je 1. jula 2026. godine.