Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Maroko će uložiti 366 miliona evra u izgradnju odbrambene industrije do 2035. godine, uz cilj da domaćom proizvodnjom zadovolji 40 odsto potreba oružanih snaga, saopštio je Kraljevski kabinet Maroka.

Kako je navedeno, kralj Maroka Muhamed VI izdvojio je ova sredstva iz Fonda "Hasan II" za ekonomski i društveni razvoj kako bi se pokrenio plan razvoja nacionalne odrambene industrije.

Prema navodima Juronjuza, plan obuhvata tri glavna cilja, među kojima su otvaranje oko 50.000 direktnih i indirektnih radnih mesta, zadovoljavanje 40 posto potreba oružanih snaga i bezbednosnih službi za opremom putem domaće proizvodnje, kao i ostvarivanje više od 65 odsto prihoda odbrambene industrije preko izvoza.

Ovaj plan će biti podržan osnivanjem nove strateške agencije, zadužene za sprovođenje politike nacionalne odbrambene industrije i pružanje podrške investitorima.

Prioritetne oblasti uključuju bespilotne letelice i autonomne sisteme, kopnene i pomorske sisteme, odbrambenu elektroniku, sajber bezbednost i veštačku inteligenciju.

Strategija takođe obuhvata tehnologije dvostruke namene, koje imaju primenu kako u civilnom, tako i u vojnom sektoru.

Prema podacima Međunarodnog instituta za istraživanje mira u Stokholmu (SIPRI), Maroko spada među vodeće afričke uvoznike glavnih sistema naoružanja.