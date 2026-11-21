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Ukrajina očekuje da će sledeće godine dobiti sredstva od EU u vrednosti od 115 milijardi evra, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

On je naveo da se Kijev suočava sa značajnim nedostatkom sredstava neophodnih za pokrivanje vojnih i budžetskih potreba.

"Shvatili smo da je Ukrajini potrebno 115 milijardi evra. Imali smo 45 milijardi evra – kao što znate, to je drugi deo zajma za podršku Ukrajini – uz još 70 milijardi evra", rekao je Zelenski na konferenciji za novinare u Berlinu.

Međutim, obezbeđivanje daljeg finansiranja za Kijev postaje sve teže za vlade zemalja EU, koje se i same suočavaju sa budžetskim deficitima, a uz to su i dalje podeljene po pitanju obima i uslova nastavka pomoći.

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Mađarska, Slovačka, Češka i Bugarska zatražile su izuzeća od predloženog novog modela finansiranja, dok Nemačka insistira na tome da i ostale države članice podele finansijski teret. Mnoge vlade u EU takođe se bore sa visokim javnim dugom i pritiskom da povećaju izdvajanja za odbranu.

Postojeći zajam EU za podršku Ukrajini, vredan 90 milijardi evra i dogovoren za period 2026–2027. godine, podeljen je na dve godišnje tranše od po 45 milijardi evra. Ukrajina je već primila značajan deo tranše predviđene za 2026. godinu – do početka novembra isplaćena je 24,1 milijarda evra. Preostalih 45 milijardi evra namenjeno je za 2027. godinu, pod uslovom da se okonča proces odobravanja i ispune dogovoreni uslovi.

Ranije ove nedelje, Evropska komisija predložila je dodatni zajam od 45 milijardi evra, koji bi pokrio otprilike dve trećine nedostatka sredstava o kojem govori Kijev. Očekuje se da će preostalih 25 milijardi evra obezbediti drugi međunarodni partneri. Ukoliko bude odobren, ovaj novi zajam bi ukupna sredstva koja EU planira da izdvoji za Ukrajinu u 2027. godini doveo do 90 milijardi evra, uključujući i onih 45 milijardi evra koje su već predviđene postojećim zajmom.

Koalicija voljnih samit Berlin Foto: Hannah McKay/Pool Reuters

"Za danas već imamo pozitivne signale: 45 milijardi evra plus 45 milijardi evra, dakle ukupno 90 milijardi evra. Devedeset milijardi evra je bliže iznosu od 115 milijardi nego iznosu od 45 milijardi evra", dodao je Zelenski.

Prema podacima Evropskog saveta, države članice EU su od februara 2022. godine pružile Ukrajini finansijsku, vojnu i humanitarnu pomoć u vrednosti od 237,6 milijardi evra.

Moskva insistira na tome da zapadna vojna i finansijska podrška Kijevu neće promeniti tok neprijateljstava, već će samo produžiti sukob i dovesti do novih žrtava.

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Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je ranije ove nedelje da najnoviji predlog EU uključuje mogućnost korišćenja blokirane ruske imovine za otplatu zajma. Unija je prethodno pokušala da zapleni rusku imovinu u vrednosti od 210 milijardi evra, koja se trenutno nalazi u trezorima kompanije "Juroklir" u Briselu, ali je odustala od te ideje zbog protivljenja Belgije i pravnih nedoumica. Prethodno je već preusmeravala profit ostvaren od tih sredstava u korist Ukrajine.

Moskva je obe mere osudila kao krađu. Predsednik Vladimir Putin je prošle godine izjavio da vlada priprema paket uzvratnih mera kao odgovor na eventualnu zaplenu ruske imovine. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da bi sredstva o kojima je reč bila dovoljna da se "Ukrajinci koriste kao municija još nekoliko godina". Dodao je da, iako niko ne želi da preuzme odgovornost za konfiskaciju ruske imovine, "svi veoma žele taj novac".