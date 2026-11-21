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Ministarstvo poljoprivrede SAD (USDA) bilo je ove nedelje meta sajber-napada, što je izazvalo zabrinutost da bi hakeri mogli da pristupe osetljivim podacima u ovoj agenciji, nadležnoj za bezbednost hrane u zemlji, izjavila su dva bivša zvaničnika Ministarstva koja su upoznata sa slučajem.

Hakeri su u četvrtak pristupili sistemu Ministarstva poljoprivrede SAD koji omogućava isplatu novca poljoprivrednicima, saopštilo je Ministarstvo zaposlenima, prema navodima izvora.

Kritični računarski sistemi Agencije za poljoprivredne usluge (FSA) ne rade duže od nedelju dana, zbog čega zaposleni ne mogu da završe neophodne prijave za programe ARC/PLC pre isteka roka 11. decembra, piše AG Web. Iako Ministarstvo poljoprivrede SAD očekuje da će većina programa FSA biti ponovo u funkciji do kraja radnog vremena u petak, do prekida je došlo nakon sajber-napada na Ministarstvo ove nedelje, koji je izazvao višednevne prekide rada više aplikacija. Portal Nextgov/FCW objavio je da je Ministarstvo poljoprivrede SAD isključilo brojne aplikacije nakon internog bezbednosnog incidenta.

Prema najnovijim izveštajima, Centar za sajber-bezbednost i zaštitu privatnosti Ministarstva poljoprivrede SAD otkrio je bezbednosni proboj, zbog čega je naložena promena svih lozinki za baze podataka i ponovno pokretanje aplikacija, što je izazvalo široko rasprostranjene prekide u radu sistema. Zbog toga su poremećeni rad brojnih finansijskih alata koji se koriste za isplatu novca poljoprivrednicima, uključujući one povezane sa osiguranjem useva i pomoći u slučaju prirodnih katastrofa.

Za sada ostaje nejasno ko je izvršio upad, da li su podaci ukradeni i da li su svi zaposleni obavešteni. U četvrtak kasno uveče prekidi u radu sistema i dalje su se javljali povremeno, a neki zaposleni imali su i probleme sa VPN vezom.

Podsekretar Ministarstva poljoprivrede SAD za poljoprivrednu proizvodnju i očuvanje prirodnih resursa Ričard Fordajs kaže da su postojeće mere sajber-bezbednosti efikasno funkcionisale i da podaci nisu izgubljeni. Fordajs je priznao da je širom zemlje bilo "ograničenih prekida u radu" i da su programi isključeni kako bi se sistem zaštitio od pretnje.

"Procedure za ponovno pokretanje sistema zahtevaju da oni prethodno budu isključeni", kaže podsekretar. "A ako ne budu ponovo pokrenuti do petka, radićemo na tome tokom vikenda. Uveren sam da je agencija tome dala prioritet. Ali, iz moje perspektive, važno je da se ovo možda može smatrati dobrom vešću, jer ljudi koji su pokušali da nanesu štetu nisu uspeli u tome zahvaljujući tome što naši sistemi funkcionišu".