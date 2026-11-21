GORI RODNI GRAD ZELENSKOG! Rusi više puta gađali parking kod popularnog restorana, poginuli dečak (7) i bolničar, ranjeno više od 50 ljudi, eksplozije u Kijevu!
- Tokom spasilačke operacije mesto je više puta gađano dronovima, a oštećeni su stambeni objekti, bolnica i poslovni prostori
- Vlasti navode i prekide u snabdevanju vodom i gasom
U ruskom napadu balističkim raketama na Krivi Rog, uDnjepropetrovskoj oblasti, u petak uveče, 20. novembra, poginuli su sedmogodišnji dečak i dvadesetogodišnji bolničar, dok je 58 osoba povređeno.
Napad je izveden dok su spasioci pokušavali da pomognu stradalima, a ruski dronovi "šahid", više puta su gađali isto mesto.
Među povređenima je četvoro dece, dok se 27 osoba nalazi u teškom stanju, saopštio je Oleksandar Vilkul, načelnik Saveta za odbranu Krivog Roga. Prema preliminarnim podacima, do 23 sata po lokalnom vremenu, oštećene su 23 stambene zgrade, bolnica i poslovni objekti.
Ruske snage ispalile su dve balističke rakete na parking popularnog restorana u centru grada. U napadu su oštećene i brojne stambene zgrade i poslovni objekti u okolini.
- Tokom spasilačke operacije, neprijatelj je cinično izveo još dva napada mlaznim dronovima "šahid" - napisao je Vilkul.
U posebnom saopštenju, objavljenom manje od sat vremena kasnije, prijavio je i treći napad dronom na istu lokaciju, optužujući Rusiju da namerno gađa spasioce, medicinske radnike i komunalne ekipe.
Dečak, koji je prethodno u izuzetno teškom stanju bio prebačen u bolnicu, preminuo je na odeljenju intenzivne nege u 22:22 sata po lokalnom vremenu.
- Lekari su učinili sve što je bilo moguće, ali povrede glave bile su izuzetno teške - rekao je Vilkul.
U bolnici je preminuo i dvadesetogodišnji bolničar hitne pomoći, potvrdio je načelnik Dnjepropetrovske oblasti Oleksandar Ganža.
Vilkul je naknadno saopštio da je broj povređenih u ruskom napadu porastao na 58. Trenutno se 28 ranjenih nalazi u bolnicama, među kojima je petoro dece.
Oštećeno je oko 25 stambenih zgrada, bolnica, obrazovne ustanove i vozila. Spasilačke ekipe i komunalne službe i dalje rade na mestu napada.
Premijer Sergej Korecki osudio je napad u objavi na Telegramu.
- Danas je Svetski dan deteta. Svet govori o pravima dece i zaštiti detinjstva, a Rusija je ubila sedmogodišnje dete - napisao je on, potvrđujući da je drugi napad izveden na isto mesto dok je trajala spasilačka operacija.
- Rusija to radi namerno: gađa one koji spasavaju ljude - dodao je.
Ministar spoljnih poslova Ukrajine, Andrij Sibiha izjavio je da nijedan roditelj ne bi trebalo da uči svoje dete kako da razlikuje zvuk nadolazeće rakete od eksplozije, niti bi bilo koje dete trebalo da zna koji je ugao njegovog doma najbezbedniji tokom napada.
- Ipak, to je stvarnost koju je Rusija nametnula ukrajinskoj deci - poručio je Sibiha.
Prema rečima Ganže, u napadu su oštećeni restoran, garaže i automobili. Vilkul je saopštio i da će pritisak vode biti smanjen u gradskim četvrtima Saksaganski, Metalurški i Centralno-gradski.
- Biće uvedena i ograničenja u snabdevanju gasom - dodao je on.
Granatiranje širom Dnjepropetrovske oblasti
Ruske snage su u petak uveče napale i Dnjepropetrovski okrug. U zajednici Obuhivka zapaljena je privatna kuća, a tri osobe su povređene.
Prema rečima Ganže, sedamdesetsedmogodišnji muškarac je hospitalizovan, dok se dve žene, stare 61 i 75 godina, leče ambulantno.
Ranije tokom dana, Ganža je saopštio da su ruske snage gotovo 20 puta napale četiri okruga ove oblasti dronovima i artiljerijom. U napadu na Nikopoljski okrug poginula je jedna osoba.
U Pavlogradu je u napadu na industrijsko postrojenje povređena pedesetogodišnja žena, koja je zbrinuta ambulantno.
U zajednici Mihajlivka, u Dnjeprovskoj oblasti, oštećeni su stambeni objekti i jedan privatni automobil.
U zajednicama Apostolove i Devladove, u Krivoroškom okrugu, pogođene su privatne kuće i infrastruktura.
Napadi usred diplomatskih napora za postizanje mira
Krivi Rog, rodni grad ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i drugi najveći grad u Dnjepropetrovskoj oblasti, nalazi se na oko 80 kilometara od linije fronta i od početka rata više puta je bio meta napada.
Najnoviji napad dogodio se u periodu intenzivnih diplomatskih aktivnosti, koje su počele 10. i 11. novembra, kada su Ukrajina, Rusija i Sjedinjene Američke Države održale prve trilateralne razgovore od februara, u Abu Dabiju.
Dvodnevni pregovori, uz posredovanje SAD, završeni su dogovorom o velikoj razmeni zarobljenika, ali bez značajnijeg napretka u postizanju sporazuma o okončanju rata.
Izaslanici američkog predsednika Stiv Vitkof i Džared Kušner potom su otputovali u Moskvu, gde su 12. novembra u Kremlju održali sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, koji je trajao oko dva i po sata. Nakon toga su otputovali u Dablin kako bi Zelenskom preneli detalje razgovora.
U četvrtak, 19. novembra, dok se u Berlinu sastajala"Koalicija voljnih", Tramp, Putin i kineski predsednik Si Đinping održali su prvi trilateralni samit u Šendženu.
Nakon sastanka, Putin je isključio mogućnost pregovora posle ukrajinskih napada na Krimski mosti poručio da će Moskva odgovoriti "daleko bolnije".
Tokom noći između četvrtka i petka, Rusija je napala Kijev i još devet ukrajinskih oblasti sa 84 krstareće rakete, 404 drona, kao i dodatnim balističkim raketama i raketama "cirkon".
Ovo bombardovanje usledilo je nakon opsežnih ruskih napada dronovima na ukrajinsku prestonicu tokom dana u četvrtak, 19. novembra. Tada je poginula jedna osoba, pet je povređeno, a oštećeni su i prozori na katedrali Svetog Vladimira.
U istom napadu oštećene su i zgrade austrijske i holandske ambasade u Kijevu, dok su ostaci projektila pronađeni i u kompleksu Ministarstva spoljnih poslova u centru grada.
Ruske snage izvele su novi raketni napad na Kijev rano u subotu, 21. novembra, što je izazvalo požare u dve privatne kuće u podolskom okrugu ukrajinske prestonice, saopštile su ukrajinske vlasti.
Gradska vojna administracija Kijeva potvrdila je da je pričinjena materijalna šteta u zvaničnom saopštenju objavljenom na Telegramu.
- Kao rezultat neprijateljskog napada, zapalile su se dve privatne kuće u podolskom okrugu - navodi se u saopštenju.
Snažna eksplozija odjeknula je u Kijevu oko 5:47 sati po lokalnom vremenu, nedugo nakon što je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo da se sa severa približava balistička raketa.
Za sada nema potvrđenih informacija o razmerama štete niti o eventualnim žrtvama u subotnjem napadu.
Najnoviji udar usledio je samo nekoliko sati nakon smrtonosnog ruskog raketnog napada na Kijev u petak, 20. novembra, u kojem je, prema podacima ukrajinskih vlasti, poginulo sedam osoba, dok je 17 ljudi povređeno.