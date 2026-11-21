Ruske snage izvele su novi raketni napad na Kijev rano u subotu, 21. novembra, što je izazvalo požare u dve privatne kuće u podolskom okrugu ukrajinske prestonice, saopštile su ukrajinske vlasti.

Gradska vojna administracija Kijeva potvrdila je da je pričinjena materijalna šteta u zvaničnom saopštenju objavljenom na Telegramu.

- Kao rezultat neprijateljskog napada, zapalile su se dve privatne kuće u podolskom okrugu - navodi se u saopštenju.

Snažna eksplozija odjeknula je u Kijevu oko 5:47 sati po lokalnom vremenu, nedugo nakon što je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo da se sa severa približava balistička raketa.

Za sada nema potvrđenih informacija o razmerama štete niti o eventualnim žrtvama u subotnjem napadu.

Najnoviji udar usledio je samo nekoliko sati nakon smrtonosnog ruskog raketnog napada na Kijev u petak, 20. novembra, u kojem je, prema podacima ukrajinskih vlasti, poginulo sedam osoba, dok je 17 ljudi povređeno.