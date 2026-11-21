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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nazvao je ruskog predsednika Vladimira Putina"ubicom", odgovarajući na izjavu američkog predsednika Donalda Trampa, koji je tokom boravka u Kini ove nedelje ruskog lidera nazvao svojim "prijateljem".

U razgovoru za CNN, Zelenski je rekao da je na američkom predsedniku da odluči kako će nazivati Putina, ali je naglasio da ga Ukrajina smatra neprijateljem i ubicom.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski položio crvene ruže na mesto ruševina stambene zgrade u Kijevu Foto: X/ZelenskyyUa

"Za nas je on neprijatelj i ubica"

- Na nama je da kažemo da je on neprijatelj, za nas je on ubica - rekao je Zelenski.

Tokom istorijskog trilateralnog sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i Putinom u četvrtak, Tramp je ruskog lidera nazvao svojim "prijateljem" i rekao da njih dvojica već godinama imaju "odličan odnos".

Najmanje devet osoba poginulo je u ruskim napadima na mostove u Kijevu i železničke stanice u petak, nekoliko dana nakon što je Ukrajina teško oštetila Krimski most.

1/9 Vidi galeriju Ukrajinski napad na Krimski most, srušen jedan luk Foto: screenshot X, printscreen X - @Exilenova+

Zelenski je taj napad nazvao "najvećim ove godine" i rekao da je Ukrajina pretrpela ljudske gubitke i da ima povređenih nakon udara u kojem je Rusija upotrebila 110 raketa, uključujući 27 balističkih, kao i više od 400 dronova.

Nekoliko sati nakon napada na Ukrajinu, Tramp je u Beloj kući rekao novinarima da bi Putin "voleo da okonča rat".

- Obojica, i Zelenski i Putin, žele da se rat završi i veoma je dobro što imam odnos sa njima - rekao je Tramp u petak.

1/6 Vidi galeriju Vladimir Putin Donald Tramp Si Đinping samit APEC Šendžen Kina Foto: Adrian Wyld/The Canadian Press

Američki predsednik ponovo je istakao da Putina smatra prijateljem, ali je dodao da ne može da kaže da li je ruski lider prijatelj Sjedinjenih Američkih Država. Zelenski je, međutim, poručio da Putina smatra ubicom bez obzira na Trampov stav.

- Mislim da ga većina ljudi u svetu smatra ubicom, jer on ubija i to svakog dana i svake noći - rekao je ukrajinski predsednik.

Zelenski je takođe ocenio da način na koji Tramp govori o Putinu kao o prijatelju pokazuje da ruski predsednik "ne oseća dovoljno pritiska".



Ruska raketa povredila vazdušni prostor Poljske



Razmena oštrih izjava dogodila se u trenutku kada je susedna Poljska saopštila da je jedna ruska krstareća raketa, zajedno sa još dva objekta, u petak rano ujutru povredila vazdušni prostor na jugoistoku zemlje.

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da ne deluje da je reč o slučajnosti, posebno imajući u vidu da su se u tom regionu u to vreme održavale vojne vežbe zapadnih saveznika.

Niko nije povređen i nije prijavljena materijalna šteta, ali je Varšava incident opisala kao "provokaciju" Moskve.

1/13 Vidi galeriju Poljski premijer Donald Tusk u Evropskom parlamentu Foto: EPA Piotr Nowak

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute osudio je "ozbiljne povrede poljskog vazdušnog prostora" i saopštio da su avioni NATO-a podignuti radi reagovanja na incident.

Rusija se nije oglasila povodom ovih navoda, a povreda vazdušnog prostora dogodila se tokom masovnog napada na Ukrajinu u petak.

Poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak Kamiš izjavio je da je jedna raketa pala u ruralnom području kod mesta Novi Lipovec, oko 50 kilometara od ukrajinske granice.

1/11 Vidi galeriju Sastanak lidera zemalja članica "Koalicije voljnih" u Berlinu Foto: Lisi Niesner/Pool REUTERS, HANNIBAL HANSCHKE/EPA, Markus Schreiber/AP

Prema navodima poljskih vlasti, raketa je pala oko 100 kilometara od lokacije na kojoj su evropske trupe završavale vojnu vežbu. U vežbi su učestvovali vojnici iz 11 od ukupno 36 država članica "Koalicije voljnih".