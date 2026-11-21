Slušaj vest

Danska policija sprečila je u septembru pokušaj ruskih obaveštajnih službi da ubiju ukrajinskog repera sa američkim državljanstvom, uoči njegovog planiranog nastupa u Danskoj, saopštili su u petak policijski i bezbednosni zvaničnici.

Ubrzo nakon objavljivanja ovih informacija, Danska je saopštila da će, u znak protesta,proterati ruskog vojnog atašea iz zemlje. Ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen ocenio je da je navodna zavera neprihvatljivo prekoračenje granica.

- Ne želimo da prekinemo diplomatske odnose sa Rusijom u trenutnoj situaciji u kojoj se nalaze Danska i Evropa, ali, s druge strane, želimo da pošaljemo veoma, veoma snažnu poruku - rekao je Rasmusen.

Ruska ambasada u Kopenhagenu saopštila je da optužbe nisu potkrepljene dokazima.

- U skladu sa onim što je postalo loša tradicija, danska strana nije se potrudila da predstavi bilo kakve dokaze o umešanosti Rusije u ovaj misteriozni zločin, niti je podnela zahtev za pravnu pomoć - navodi se u saopštenju ruske ambasade poslatom elektronskom poštom.

Moskva je redovno odbacivala optužbe da pojačava hibridne napade - oblike agresije koji ne dostižu nivo otvorenog ratnog sukoba - u regionu nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine.



Tužilaštvo tvrdi da su osumnjičeni imali napunjene pištolje i noževe



Policija je sprečila pokušaj atentata hapšenjem trojice muškaraca povezanih sa danskim kriminalnim podzemljem, neposredno pre nego što je reper Kijevstoner trebalo da održi koncert severno od Kopenhagena, 25. septembra.

To su na konferenciji za novinare saopštili policijski i bezbednosni zvaničnici.

- Naša jasna procena je da su pokušaj atentata planirale ruske obaveštajne službe - izjavio je Rasmus Kifer Kristensen, šef danske Službe za bezbednost i obaveštajne poslove (PET).

Policija i bezbednosne službe objavile su ove informacije u trenutku kada su se dvojica danskih državljana u petak pojavila pred sudom u blizini Kopenhagena.

Optuženi negirali krivicu

Oni su optuženi prema članu 108 Krivičnog zakonika Danske, koji se odnosi na pomaganje stranoj obaveštajnoj službi, kao i za pokušaj ubistva, pokazuju sudski dokumenti. Obojica su negirala krivicu, prenela je danska televizija DR.

Prema sudskim dokumentima, tužioci tvrde da su osumnjičeni automobilom išli ka mestu održavanja koncerta sa dva napunjena pištolja i dva noža, kada ih je policija uhapsila oko 21:55 sati, svega pet minuta pre planiranog početka nastupa.

Nastup otkazan

Jedan od osumnjičenih kupio je kartu za koncert, navodi se u optužnici. Nastup je otkazan.

- Pokušaj atentata koji organizuje Rusija nešto je sa čim se Danska do sada nije susrela. To kod mene stvara utisak da Rusija postaje sve agresivnija i spremnija da rizikuje - rekao je Kifer-Kristensen na konferenciji za novinare.

- Smatramo da je ovaj slučaj važan za razumevanje pretnje sa kojom se Danska suočava od Rusije - dodao je on.