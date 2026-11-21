ZELENSKI UPOZORIO PUTINA: Krimski most neće još dugo postojati!
- Zelenski je poručio Putinu da Krimski most neće još dugo opstati, nakon ukrajinskog napada u kojem je 17. novembra srušen deo mosta
- Upozorio je i da Rusija sve češće koristi dvostruke i trostruke udare, kako bi ubila što više ljudi i gađala spasioce na mestu napada
Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski izjavio je da ruski predsednik Vladimir Putin mora da shvati da Krimski mostneće još dugo opstati, upozorivši istovremeno da Rusija sve češće primenjuje taktiku dvostrukih, pa čak i trostrukih udara, sa ciljem da ubije što više ljudi. Zelenski je to rekao u intervjuu za američku televiziju NBC News 20. novembra.
Dana 17. novembra, deo Krimskog mosta, koji povezuje poluostrvo Krimpod ruskom kontrolom sa teritorijom Rusije, srušio se nakon ukrajinskog napada raketom "flamingo".
Rusija je poslednjih nedelja gađala ključne mostove u Kijevu, uključujući i masovni raketni napad balističkim projektilima tokom noći 20. novembra, kada su oštećena tri mosta, a u ukrajinskoj prestonici poginulo sedam osoba.
- Zato ćemo odgovoriti na njihove napade na naše mostove i Putin mora da shvati da ni ovaj most neće još dugo opstati - rekao je Zelenski, misleći na Krimski most.
On je upozorio da Rusija sve češće koristi taktiku dvostrukih udara, pa čak i trostrukih napada, sa ciljem da u napadima ubije što više ljudi.
- Nova taktika koju Rusija sve više primenjuje jesu takozvani dvostruki udari, kada Rusi prvo gađaju određenu metu, zgradu, školu, bolnicu ili vojni objekat. Zatim, kada na lice mesta stignu spasioci, novinari i drugi ljudi kako bi pokušali da pomognu i izvuku povređene, ponovo napadaju, a ponekad i treći put - rekao je Zelenski.
Kasno 20. novembra, ruski napad balističkim raketama na južni ukrajinski grad Krivi Rog odneo je živote sedmogodišnjeg dečaka i dvadesetogodišnje žene koja je radila kao bolničarka, dok su još 42 osobe povređene.
Dve ruske balističke rakete prvo su pogodile parking restorana u centru Krivog Roga. Nakon toga, ruski dronovi "šahid" ponovo su napali istu lokaciju, u okviru dvostrukog udara.
- Namerno su gađali spasioce, medicinsko osoblje i komunalne radnike - izjavio je Oleksandar Vilkul, načelnik Saveta za odbranu Krivog Roga.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)