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Bivši predsednik Brazila, Žair Bolsonaro hospitalizovan je nakon što je iznenada osetio jake bolove u stomaku, a lekarski pregledi pokazali su da ima gotovo potpunu crevnu opstrukciju, izjavio je danas njegov sin Karlos Bolsonaro.

Karlos Bolsonaro je na društvenoj mreži Iks naveo da je njegov otac iznenada dobio snažne bolove u stomaku i da je prebačen u bolnicu.

U naknadnoj objavi opisao je da je Bolsonaro po dolasku u bolnicu imao izrazito nadut stomak, što je izazivalo pritisak i jake bolove.

Prema njegovim rečima, nakon pregleda i dijagnostičkih ispitivanja potvrđena je gotovo potpuna opstrukcija creva.

1/5 Vidi galeriju Bivši brazilski predsednik Žair Bolsonaro mora u zatvor Foto: Andre Borges/EFE, Eraldo Peres/AP

Lekari su započeli terapiju lekovima kako bi pokušali da reše problem bez potrebe za invazivnim medicinskim zahvatom.

Karlos je naveo da će nove informacije biti objavljivane tokom narednih sati.

On je izrazio zabrinutost zbog očevog zdravstvenog stanja, tvrdeći da mu se zdravlje pogoršava zbog ograničene pokretljivosti i psihološkog pritiska kojem je izložen tokom boravka u zatvoru.

Takođe je kritikovao sudska ograničenja poseta, navodeći da mu je dozvoljeno da oca posećuje dva puta nedeljno, po dva sata.

Karlos Bolsonaro je ocenio da je njegov otac izložen političkom progonu i ponovio je tvrdnje da je cilj vlasti da ga ubiju.

1/8 Vidi galeriju Žair Bolsonaro Foto: EVARISTO SA / AFP / Profimedia, EPA / Joedson Alves, EPA / Joedson Alves

Žair Bolsonaro nalazi se u kućnom pritvoru pošto da je Vrhovni sud Brazila u septembru 2025. godine osudio na 27 godina i tri meseca zatvora zbog pokušaja državnog udara nakon izbora 2022. godine.

Bolsonaru je prvi put određen kućni pritvor 4. avgusta 2025. godine tokom sudskog postupka zbog kršenja zabrane korišćenja društvenih mreža.

Ta mera mu je ukinuta 22. novembra 2025. godine, kada je prebačen u zatvor nakon što je lemilicom pokušao da ošteti i skine elektronsku nanogicu, kada je, zbog sumnje na rizik od bekstva i oštećenja nanogice, kaznu započeo da služi u pritvoru federalne policije, a zatim u zatvorskom kompleksu Papuda u Braziliji.

Krajem marta 2026. godine, nakon hospitalizacije zbog upale pluća, Vrhovni sud mu je odobrio privremeni kućni pritvor, koji je kasnije produžavan.