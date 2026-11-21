POLUBRAT JE IZBO NOŽEM! Nije želeo da je muškarci gledaju, pa je ubio! Komšije otkrile detalje porodične drame, danima je planirao to da uradi (FOTO/VIDEO)
- Dvadesettrogodišnja umetnica Gulara Mehdijeva ubijena je u svom domu u Bakuu, a zbog napada je priveden njen 18-godišnji polubrat
- Komšije tvrde da je pre zločina tražio da obriše fotografije sa društvenih mreža jer su ih komentarisali muškarci
Dvadesettrogodišnja umetnica Gulara Mehdijeva preminula je u bolnici nakon što je izbodena nožem u svom domu u Bakuu.
Njen 18-godišnji polubrat priveden je zbog sumnje da je umešan u napad, a komšije tvrde da je pre toga od nje zahtevao da ukloni fotografije sa društvenih mreža jer su ih komentarisali muškarci.
Policija je u ponedeljak primila prijavu da je oštrim predmetom povređena 23-godišnja žena u okrugu Binagadi.
Prema izveštaju televizije Real TV, komšije Gularе Mehdijeve navele su da je posle napada bila teško povređena i da je oko dva sata ostala sama. Njen otac ju je, navodno, po povratku kući pronašao kako leži na podu, prekrivena krvlju.
Odvezao ju je u bolnicu, ali je ona kasnije podlegla povredama. Komšije su lokalnim medijima takođe rekle da je njen polubrat Ajhan Mehdijev navodno planirao napad nekoliko dana unapred.
Tvrde da su brat i sestra ranije imali nesuglasice, između ostalog i zbog toga što je on zahtevao od Gulare da obriše fotografije sa svojih profila na društvenim mrežama, koje su komentarisali muškarci.
Osumnjičeni je priveden i predat istražiteljima, preneli su azerbejdžanski mediji. Okružno tužilaštvo u Binagadiju pokrenulo je krivičnu istragu o ovom slučaju, koja je u toku.
Gulara Mehdijeva bila je mlada amaterska umetnica koja je svoje radove objavljivala na društvenim mrežama, posebno na Instagramu, gde je imala oko 3.000 pratilaca.
Bavila se izradom dekorativnih trodimenzionalnih mandala tehnikom slikanja tačkicama, kao i slikanjem uljanim bojama na platnu, a u njenim radovima posebno je bila zastupljena ženstvenost.
(Kurir.rs/Oc-media.org)