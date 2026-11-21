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Dvadesettrogodišnja umetnica Gulara Mehdijeva preminula je u bolnici nakon što je izbodena nožem u svom domu u Bakuu.

Njen 18-godišnji polubrat priveden je zbog sumnje da je umešan u napad, a komšije tvrde da je pre toga od nje zahtevao da ukloni fotografije sa društvenih mreža jer su ih komentarisali muškarci.

1/6 Vidi galeriju Ubijena umetnica Gulara Mehdijeva Foto: screenshot društvene mreže

Policija je u ponedeljak primila prijavu da je oštrim predmetom povređena 23-godišnja žena u okrugu Binagadi.

Prema izveštaju televizije Real TV, komšije Gularе Mehdijeve navele su da je posle napada bila teško povređena i da je oko dva sata ostala sama. Njen otac ju je, navodno, po povratku kući pronašao kako leži na podu, prekrivena krvlju.

Odvezao ju je u bolnicu, ali je ona kasnije podlegla povredama. Komšije su lokalnim medijima takođe rekle da je njen polubrat Ajhan Mehdijev navodno planirao napad nekoliko dana unapred.

Tvrde da su brat i sestra ranije imali nesuglasice, između ostalog i zbog toga što je on zahtevao od Gulare da obriše fotografije sa svojih profila na društvenim mrežama, koje su komentarisali muškarci.

Osumnjičeni je priveden i predat istražiteljima, preneli su azerbejdžanski mediji. Okružno tužilaštvo u Binagadiju pokrenulo je krivičnu istragu o ovom slučaju, koja je u toku.

Gulara Mehdijeva bila je mlada amaterska umetnica koja je svoje radove objavljivala na društvenim mrežama, posebno na Instagramu, gde je imala oko 3.000 pratilaca.