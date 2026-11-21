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Lauren Vinans (31) iz Bardstauna u američkoj saveznoj državi Kentakioptužena je za incest, sodomiju i polno zlostavljanje, nakon što je navodno tri puta napastvovala svoje dete 2022. godine.

Na fotografiji iz policije, objavljenoj posle njenog hapšenja, Vinans deluje kao da se podrugljivo smeši.

Vinans je negirala krivicu i nalazi se u pritvoru uz kauciju od 250.000 dolara. Prema pisanju "Njujork posta", bivša zatvorska službenica pojavila se u četvrtak pred sudom u okrugu Nelson, u žutom zatvorskom odelu i sa lisicama na rukama. Nedavno su izneti novi uznemirujući detalji slučaja.

Lauren Vinans Foto: Pritnscreen

Njen suprug Endi Vinans, policajac iz Bardstauna, prisustvovao je ročištu o kauciji zajedno sa njenim roditeljima. Tokom saslušanja svedočio je detektiv policije Kentakija koji je učestvovao u istrazi.

Njen suprug nije komentarisao optužbe, a navodno je bio vidno potresen dok je pomagao istražiteljima da pronađu njegovu ženu prilikom hapšenja. Iako je bio u sudnici sa njenim roditeljima, niko od njih navodno nije reagovao kada ih je pozdravila.

Na sudu je rečeno da je Vinans navodno tri puta zlostavljala mladog člana porodice 2022. godine, kada je dečak imao samo 11 godina.

Navodna žrtva, koja danas ima 17 godina, rekla je istražiteljima da je od Vinans tražila da prestane s tim, ali da je ona navodno insistirala da je takvo ponašanje "normalno".

Endi i Lauren Vinans Foto: Pritnscreen

O tome se ćutalo gotovo četiri godine, sve dok porodična svađa ranije ove godine nije navela tinejdžera da progovori. Tokom telefonskog razgovora posvađao se sa Vinans i navodno je upitao kako može loše da se ponaša prema njemu nakon svega što mu je učinila.

Ta izjava dovela je do toga da dečak ispriča drugom članu porodice šta se dogodilo. Potom se obratio ocu, koji je kontaktirao policiju države Kentaki i prijavio Vinansovu.

Nakon toga pokrenuta je istraga o navodnim događajima iz 2022. godine. Istražitelji su obavili razgovor sa dečakom, tokom kojeg je opisao tri slučaja zlostavljanja.

Detektiv je na sudu izjavio da su dva slučaja navodno uključivala neprimereno dodirivanje, dok je treći podrazumevao oralno polno zlostavljanje. Sva tri događaja navodno su se odigrala u kući roditelja Lauren Vinans.

Lauren i Endi Vinans Foto: Pritnscreen

Istražitelji su imali poteškoća da utvrde tačne datume napada jer je tinejdžeru bilo teško da govori o tim iskustvima. Njegov identitet nije objavljen pošto je u vreme navodnih zločina bio dete, a i dalje je maloletan.

Velika porota okruga Nelson potom je podigla optužnicu protiv Vinans zbog navodnih dela počinjenih u periodu od 1. januara do 20. novembra 2022. godine.

Policija je tokom istrage razgovarala i sa još dvoje dece, kako bi utvrdila da li su i ona bila žrtve zlostavljanja ili su prisustvovala navodnim incidentima. Nijedno od njih nije prijavilo da je bilo polno zlostavljano niti da zna za te događaje.

Ipak, jedno dete je navodno reklo istražiteljima da je Vinans redovno konzumirala alkohol i da se ponekad vraćala kući pijana.

Vinans je uhapšena 22. oktobra, kada su policajci države Kentaki došli u njen dom da je privedu. Prema svedočenju prenetom u "Njujork postu", istražitelji su je pronašli u mračnoj sobi u podrumu, gde je pila alkohol.

Endi i Lauren sa detetom Foto: Pritnscreen

Na sudu je saopšteno da im je rekla kako je ranije napustila posao i počela da pije jer je verovala da će uskoro biti uhapšena.

Njen suprug je ranije radio u kancelariji šerifa okruga Nelson, pre nego što je početkom 2026. prešao u policijsku upravu Bardstauna.

Šerifova kancelarija kasnije je javno saopštila da on više nije zaposlen tamo, nakon što su se posle hapšenja pojavile fotografije para pored policijskog vozila.

Tokom ročišta u četvrtak, advokat odbrane osporio je navode i sugerisao da je tinejdžer bio ljut na optuženu jer se ona mešala u njegovu vezu sa devojkom.

Slučaj je ponovo skrenuo pažnju i na dugogodišnje sporove oko starateljstva nad dvoje mlađe dece Vinans. Njihovi očevi su je ranije u dokumentima porodičnog suda optuživali za nasilničko ponašanje i prekomerno konzumiranje alkohola.