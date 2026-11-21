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Međutim, ovo ostrvo, poznato i kao "Ostrvo bogova", sada potresa talas nasilja povezanog sa ruskim mafijaškim grupama. Na obalama su pronalažene odsečene glave, dok se lokalno stanovništvo suočava sa zastrašujućim policijskim potragama.

Tropski raj se pretvara u "poligon smrti". Prema navodima nadležnih, kriminalne grupe na ostrvu proizvode drogu, upravljaju centrima za internet prevare i trguju oružjem.

Indonežanska policija suočava se sa naglim porastom kriminala povezanog sa strancima, dok nasilje sve više potresa ovu popularnu turističku destinaciju.

Stručnjak za ruski organizovani kriminal Lesli Holms izjavio je za "San" da je Bali postao "Divlji istok", gde turisti sve češće rizikuju da se nađu usred obračuna kriminalnih grupa.

- Kolateralna šteta po potpuno nevine turiste koji nemaju nikakve veze sa ovim sukobima jedan je od razloga zbog kojih se čitava situacija mora staviti pod kontrolu - rekao je Holms.

Ubijeni Igor Komarov Foto: Instagram/yeva_mishalova

Broj Rusa optuženih za krivična dela na Baliju, prema podacima zvaničnika, povećao se pet puta između 2022. i 2023. godine. Među prijavljenim delima bili su otmice, iznude, trgovina drogom i nepoštovanje balijske kulture.

Stručnjak za međunarodni kriminal Mark Galeoti rekao je za "San" da su kriminalci posebno prepoznali Bali kao pogodno mesto za svoje aktivnosti.

- Relativno lako mogu da dođu sa turističkim ili radnim vizama, a ostrvo im služi i kao baza iz koje mogu da organizuju aktivnosti širom sveta - objasnio je on.

Strah od delovanja kriminalnih grupa dostigao je vrhunac početkom ove godine, kada je na jednoj od lepih plaža pronađena odsečena ljudska glava.

Ukrajinski državljanin Igor Komarov (28), sin ukrajinskog mafijaškog šefa, otet je 19. februara dok je boravio na odmoru na Baliju.

U video-snimku koji je poslat indonežanskoj policiji, Komarov je preklinjao roditelje da otmičarima plate više od osam miliona evra. Na snimku je bio brutalno pretučen, sa podlivima oko oba oka.

Mučili ga pa mu odsekli glavu i delove tela Foto: Indonežanksa policija

Takođe je rekao da je bio umešan u rad centara za internet prevare u Ukrajini.

Nekoliko dana kasnije, u vodi je pronađeno njegovo raskomadano i unakaženo telo. Interpol je raspisao crvenu poternicu za petoro osumnjičenih - jednim ruskim državljaninom, jednim Kazahstancem i trojicom Ukrajinaca.

Vlasti su i pre ovog zločina upozoravale na porast kriminala povezanog sa strancima, zbog čega su se pojavili strahovi da Bali postaje "poligon smrti" za pripadnike organizovanih kriminalnih grupa.

Broj takvih slučajeva porastao je za čak 16 odsto, na više od 226 tokom 2024. godine, dok je u prvoj polovini ove godine zabeleženo više od 100 slučajeva. Pojedini zvaničnici tvrde da se napori da se poveća masovni turizam sprovode na račun bezbednosti građana.

Na Bali je poslednjih godina pristigao veliki broj Rusa, naročito nakon početka rata u Ukrajini. Broj njihovih dolazaka dostigao je vrhunac 2025. godine, kada je zabeleženo 220.000 poseta.

Na ostrvo je stigao i manji talas ukrajinskih kriminalaca, od kojih su neki ranije sarađivali sa Rusima, pre početka rata.

Istraga na mestu zločina na Baliju Foto: Indonežanska policija, Društvene Mreže

Sa njima su se proširile mreže za iznudu novca putem kriptovaluta i organizacije koje se bave trgovinom sintetičkim narkoticima, a povezane su sa post-sovjetskim organizovanim kriminalom.

Holms je ocenio i da "Putin podstiče haos koji potresa Bali". Tvrdi da "Kremlj zatvara oči pred obračunima kriminalnih grupa i dopušta da se nasilje nastavi jer mu to odgovara".

- Putin ima interes da potkopava Zapad na svaki mogući način. Ruski organizovani kriminal na mnogo načina radi za državu - rekao je analitičar.

Proizvodnja i krijumčarenje droge nalaze se u središtu aktivnosti ruskog podzemlja na ostrvu.

Istočnoevropske kriminalne grupe koriste mrežu luksuznih vila ograđenih visokim zidovima kako bi proizvodile sintetičke narkotike namenjene lokalnim klubovima, ali i krijumčarenju u inostranstvo, upozorila je Nacionalna agencija za narkotike Indonezije (BNN).

U martu je sprovedena velika policijska akcija, tokom koje su uhapšeni Rus i Ruskinja osumnjičeni da su vodili tajnu laboratoriju za proizvodnju mefedrona u luksuznom kompleksu vila u oblasti Gianjar.

Egzotično rajsko ostrvo Foto: Robert Francis / robertharding / Profimedia

Nekoliko meseci kasnije, u junu, uhapšena su još dvojica ruskih državljana zbog sumnje da su krijumčarili drogu na Bali. Hapšenje je usledilo nakon dramatične potere automobilima velikom brzinom, tokom koje je povređeno nekoliko pešaka.

Zvaničnici su naveli da je osumnjičeni vozač "vozio veoma velikom i nebezbednom brzinom, pri čemu je udario nekoliko meštana".

Holms je istakao da je osnovna delatnost kriminalnih grupa trgovina drogom.

- Oni na Baliju prodaju drogu mefedron, ali je šalju i u Rusiju. Ona kombinuje dejstva ekstazija i kokaina i predstavlja veoma snažnu mešavinu - rekao je.

Analitičar je takođe rekao da pojedini pripadnici indonežanske policije sarađuju sa ruskim kriminalcima, što bandama olakšava kršenje zakona.

- Pojedini članovi indonežanske policije sarađuju sa trgovcima drogom. Obaveštavaju ih kada će biti sprovedena racija, govore im gde ne treba da trguju i slično. Često se govori o trulim jabukama, a takvih ima i u indonežanskoj policiji - izjavio je.

Delovi tela ubijenog igora Komarova Foto: Indonežanska policija

Prošlog avgusta uhapšena su dvojica ruskih državljana i dva službenika imigracione službe zbog sumnje da su iznuđivali novac od turista. Rusi su navodno pronalazili potencijalne žrtve, dok su dvojica službenika turistima pretila deportacijom ukoliko ne pristanu na njihove zahteve.

Pored brutalnog ubistva Komarova, kriminalne aktivnosti na ostrvu obuhvataju i sve veći broj otmica i iznuda otkupnine.

U januaru 2025. godine, devetočlana ruska banda presrela je jednog ukrajinskog državljanina, odvela ga u vilu u oblasti Južni Kuta i tukla sve dok nije predao digitalnu imovinu vrednu više od 214.000 evra.

U drugom slučaju, jedan ruski influenser otet je u oktobru prošle godine, pretučen i napadnut elektrošokerom, nakon čega je bio primoran da prebaci kriptovalute vredne više od 3.500 evra.

Sergej Domogacki tvrdi da su njegovi otmičari, za koje se veruje da su Rusi, zatim tražili otkupninu veću od 830.000 evra. Pošto nije uspeo da plati, ostavili su ga u polju u oblasti Južni Kuta.

1/6 Vidi galeriju Igor Komarov Foto: Društvene Mreže, Indonežanska policija

Galeoti je rekao da su mnoge ruske grupe uspostavile mreže za trgovinu drogom ili centre za internet prevare, dok se neke u tajnosti bave pružanjem različitih kriminalnih usluga.

- One u suštini deluju kao pružaoci usluga. Drugim kriminalnim grupama nude sve što ruske kriminalne mreže mogu da obezbede - od droge, trgovine ljudima i oružja do pranja novca i drugih aktivnosti. Na taj način uglavnom rade iz senke - objasnio je.

Rusi su, prema navodima, iz godine u godinu činili i najveći udeo među stranim državljanima deportovanim iz Indonezije.

Trgovina drogom u Indoneziji smatra se teškim krivičnim delom, a najstroža kazna za osuđene je smrtna kazna.

Luksuzne vile na Baliju Foto: Robin Laurance / Alamy / Profimedia

Na pitanje kako bi Bali mogao da izgleda u narednim godinama ukoliko policija ne uspe da obuzda sve veće nasilje, Galeoti je upozorio da bi turizam mogao ozbiljno da trpi.