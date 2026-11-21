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Narko-bos, koji se nalazi na FBI-jevoj listi deset najtraženijih begunaca, navodno je uhapšen u akciji meksičke vojske, što je u petak izazvalo žestoke oružane sukobe u državi Sinaloa. Zbog pucnjave su navijači bežali sa bejzbol utakmice.

Više meksičkih medija izvestilo je o hapšenju Faustа Isidra Meze Floresa, poznatog pod nadimkom El Čapo Isidro, koji predvodi kartel sa sedištem u Gvasaveu, poznat kao kriminalna organizacija Meza-Flores ili Los Mazatlekos.

CNN je naveo da pokušava da dobije nezavisnu potvrdu njegovog hapšenja od meksičkih vlasti.

Prema poternici FBI-ja, za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja ponuđena je nagrada od pet miliona dolara. Meza Flores je, kako se navodi, odgovoran za posedovanje, distribuciju i krijumčarenje velikih količina heroina, metamfetamina, kokaina, fentanila i marihuane u Sjedinjene Američke Države.

1/5 Vidi galeriju Sukob meksičke vojske i narko-kartela, uhapšen El Čapo Isidro Foto: UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE, screenshot X

Protiv njega su 2019. godine podignute optužnice zbog trgovine narkoticima i posedovanja vatrenog oružja, dok je još 2012. bio optužen za krivična dela povezana sa trgovinom drogom.

U saopštenju iz 2013. godine, američko Ministarstvo finansija navelo je da je kartel Meza Flores bio umešan u "izuzetno nasilan rat za teritoriju" sa rivalskim Sinaloa kartelom, koji je tada predvodio ozloglašeni narko-bos Hoakin El Čapo Guzman, koji se trenutno nalazi u američkom zatvoru.

Žestoki sukobi i panika na bejzbol utakmici

Operacija hapšenja Meze Floresa izazvala je žestoke sukobe između meksičke vojske i naoružanih pripadnika kriminalnih grupa u petak u Gvasaveu, oblasti poznatoj kao poljoprivredno srce Meksika.

Na dramatičnim snimcima, koje je verifikovao CNN, vidi se kako helikopteri meksičkih bezbednosnih snaga kruže iznad grada i otvaraju vatru prema zemlji. Lokalne vlasti potvrdile su da je u gradu izveden napad na pripadnike saveznih snaga.

U petak uveče po lokalnom vremenu, navijači na stadionu Kuroda park počeli su da beže sa tribina kada je odjeknula rafalna pucnjava. Na snimcima koje je geolocirao CNN vidi se kako ljudi u panici preskaču prepreke, dok se u pozadini čuje plač bebe.

- Sagnite se, dole, dole! - uzvikivala je jedna osoba.

Na zvaničnom prenosu utakmice vidi se kako igrači timova Venados de Mazatlan i Algodoneros de Gvasave beže sa terena usred meča.

- Utakmica se prekida. Nešto se događa van terena - čulo se od komentatora tokom prenosa.

Oni su dodali da je reč o bezbednosnom incidentu i da je najbolje da se prenos privremeno prekine.

Utakmica je bila deo takmičenja Liga Meksikana 2026, vodeće profesionalne bejzbol lige u zemlji.

Jedan stanovnik Gvasavea, koji se zatekao u kupovini kada je nasilje izbilo, rekao je za CNN da su naoružane osobe zauzele privatne bolnice, dok su prodavnice, uključujući markete i benzinske pumpe, bile zapaljene.

- Morao sam da potražim zaklon u nekoliko prodavnica koje su spustile bezbednosne roletne mnogo pre zatvaranja. Ljudi su i dalje zarobljeni unutra - rekao je on, pod uslovom anonimnosti.

Dodao je da je na samo nekoliko metara od njega prošao konvoj teško naoružanih civila koji su pucali.