Planeta
TRESE SE AZIJA! Snažni zemljotresi kod Istočnog Timora i u Kini!
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Zemljotres jačine 5,8 stepeni Rihterove skale pogodio je danas kinesku provinciju Ćinghaj, saopštio je Nemački istraživački centar za geonauke (GFZ). U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 10 kilometara, preneo je Rojters.
Ćinghaj je provincija na severozapadu Kine.
Zemljotres jačine 6,8 stepeni Rihterove skale pogodio je danas Bandsko more, 226 kilometara severoistočno od Dilija, glavnog grada Istočnog Timora, saopštio je Nemački istraživački centar za geonauke (GFZ).
U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 117 kilometara.
Bandsko more se nalazi u zapadnom delu Tihog okeana.
(Kurir.rs/Tanjug)
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