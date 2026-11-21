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Bivši šef italijanske policije Đani de Đenaro (78) jutros je u 9:38 sati pronađen mrtav u svojoj seoskoj kući u Toskani, a prema informacijama italijanskih medija, izvršio je samoubistvo, navodno.

Njegova smrt izazvala je snažne reakcije državnog vrha, ali i ponovo otvorila pitanja o istrazi povezanoj sa ubistvom čuvenog sudije Paola Borselina, koji je stradao u mafijaškom atentatu 1992. godine.

Kako prenosi RaiNews, De Đenaro je pronađen u kući u mestu Montijano, u oblasti Groseto. Porodica se zabrinula jer od prethodne večeri nije uspevala da stupi u kontakt sa njim, nakon čega je obaveštena policija.

Karabinjeri su u 9:38 časova pozvali hitnu pomoć, ali je bivši policijski funkcioner već bio mrtav. Na mesto događaja izašli su tužilac iz Groseta i forenzički istražitelji, dok je najavljen dolazak Roze Volpe, tužiteljke Okružne direkcije za borbu protiv mafije iz Firence.

Istraga o ubistvu sudije Borselina



De Đenaro se poslednjih nedelja našao u središtu istrage tužilaštva u Kaltaniseti zbog sumnje na ometanje istrage o mafijaškom atentatu u ulici Via D'Amelio u Palermu. U tom napadu 19. jula 1992. godine ubijeni su sudija Paolo Borselino i pet pripadnika njegovog obezbeđenja.

Jedno od ključnih pitanja višedecenijske istrage jeste nestanak Borselinove crvene agende, u kojoj je sudija beležio informacije tokom rada na slučajevima organizovanog kriminala.

Tužilaštvo je prethodno naložilo pretrese prostorija koje je koristio De Đenaro, kao i pretres drugih osoba povezanih sa istragom, među kojima je bio i nekadašnji mafijaš i saradnik pravosuđa Salvatore Kontorno.

Protiv bivšeg šefa policije zatražena je mera kućnog pritvora, ali ju je sudija za prethodni postupak odbio. Tužilaštvo je potom uložilo žalbu, o kojoj je trebalo da se raspravlja 1. decembra.

Đani De Đenaro Foto: Vincenzo Livieri / LaPresse / Profimedia

Advokat: "Juče smo proveli celo jutro zajedno"



De Đenarov advokat Franko Kopi izjavio je da je sa bivšim policijskim funkcionerom razgovarao samo dan pre njegove smrti.

- Juče smo proveli celo jutro zajedno razgovarajući o njegovom sudskom slučaju i dogovorili smo se da danas nastavimo razgovor o odbrani - rekao je Kopi.

Advokat je dodao da je duboko pogođen smrću svog klijenta, ali da ga, poznajući De Đenara, njegov postupak nije iznenadio.

Drugi branilac, Frančesko Bertorota, izrazio je ogorčenje zbog načina na koji su optužbe protiv njegovog klijenta dospele u javnost.

- Potresen sam, slomljen, ali ovakve stvari mogu biti posledica sramnih optužbi iznetih pred javnost - izjavio je Bertorota.

Đani De Đenaro Foto: FABIO FRUSTACI/ANSA

Brat ubijenog sudije izneo teške optužbe



Posebno oštru reakciju imao je Salvatore Borselino, brat ubijenog sudije Paola Borselina. On je optužio tužilaštvo u Kaltaniseti da je svojim postupanjem doprinelo smrti bivšeg šefa policije.

- Po mom mišljenju, tužilaštvo je odgovorno za podsticanje na samoubistvo. Pod uslovom da je reč o samoubistvu - izjavio je Salvatore Borselino za Adnkronos, a prenosi RaiNews.

Borselino smatra da optužbe protiv De Đenara nisu bile dovoljno konkretne da opravdaju zahtev za hapšenje. Prema njegovim rečima, istraga je trebalo da bude u nadležnosti tužilaštva u Palermu, a ne u Kaltaniseti.

On je izneo i tvrdnju da se postupkom pokušava preusmeriti odgovornost za nestanak crvene agende sa obaveštajnih službi na policiju. Reč je o njegovim ličnim ocenama i optužbama, a ne o utvrđenim zaključcima nadležnih organa.

Đani De Đenaro pronađen mrtav Foto: Ginevra Fatarella / LaPresse / Profimedia

Meloni: "Duboko sam šokirana"



Smrt bivšeg šefa policije izazvala je reakcije najviših italijanskih zvaničnika. Premijerka Đorđa Meloni izrazila je saučešće porodici i poručila da ju je vest duboko pogodila.

- Duboko sam šokirana tragičnom smrću Đanija de Đenara. Izražavam saučešće i bliskost njegovom bratu, generalnom komandantu Finansijske garde, i svim članovima porodice u ovom trenutku bola - poručila je Meloni.

Ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedozi istakao je De Đenarovu dugogodišnju službu italijanskoj državi.

- Smrt Đanija de Đenara potresa nas i ostavlja zaprepašćenim. Oplakujemo odlazak velikog državnog službenika - izjavio je ministar.

Potpredsednik vlade Mateo Salviniocenio je da je De Đenaro bio žrtva medijskog i pravosudnog progona koji, prema njegovim rečima, nije zaslužio.

1/15 Vidi galeriju Italijanska premijerka Đorđa Meloni Foto: screenshot X/Georgiameloniii, EPA Riccardo Antimiani, EPA Filippo Attili Palazzo Chigi P

Od borbe protiv mafije do vrha policije i obaveštajnih službi



Đani de Đenaro rođen je 14. avgusta 1948. godine u Ređu di Kalabriji, a policijsku karijeru započeo je 1973. Tokom osamdesetih i devedesetih godina učestvovao je u važnim istragama protiv sicilijanske mafije, sarađujući sa sudijom Đovanijem Falkoneom.

Bio je uključen i u rad sa poznatim mafijaškim saradnicima pravosuđa, među kojima je bio Tomazo Bušeta. Godine 1993. postavljen je na čelo Direkcije za borbu protiv mafije, a od 2000. do 2007. bio je šef italijanske policije.

Tokom njegovog mandata dogodili su se nasilni sukobi na samitu G8 u Đenovi 2001. godine, uključujući kontroverznu policijsku intervenciju u školi Dijaz. De Đenaro je bio obuhvaćen sudskim postupkom zbog navodnog lažnog svedočenja, ali ga je italijanski Kasacioni sud 2011. godine pravosnažno oslobodio.

Kasnije je rukovodio italijanskim obaveštajnim strukturama, bio državni podsekretar zadužen za bezbednosne službe, a od 2013. do 2020. predsednik kompanije Finmeccanica, kasnije preimenovane u Leonardo.

"Nikada nećemo čuti njegovu verziju"



Nekadašnji italijanski tužilac Antonio di Pjetro ocenio je da će De Đenarova smrt ostaviti prazninu u rasvetljavanju slučaja.

- Ostaće nam praznina, nikada nećemo saznati njegovu verziju događaja - izjavio je Di Pjetro za RaiNews24.

1/3 Vidi galeriju Đovani di Đenaro pronađen mrtav Foto: Vincenzo Livieri / LaPresse / Profimedia, FABIO FRUSTACI/ANSA, Ginevra Fatarella / LaPresse / Profimedia

Bivši tužilac iz Palerma Antonio Ingroja podsetio je na De Đenarovu ulogu u borbi protiv mafije, ističući da je tokom najtežih godina mafijaških napada bio jedan od najvažnijih istražitelja.