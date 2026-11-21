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Plovilo "Sparta II" oštećeno je u napadu u međunarodnim vodama, nakon čega je izbio požar. Brod je potom dospeo u teritorijalne vode Finske, a tamošnje vlasti pokrenule su spasilačku operaciju.

Ruski teretni brod pogođen je dronom u Finskom zalivu, saopštile su finske vlasti.

Oružane snage Finske otkrile su napad u subotu ujutru u međunarodnim vodama, zapadno od ostrva Gogland, prema podacima tamošnjeg Ministarstva odbrane.

Prema izveštajima, brod "Sparta II" pretrpeo je oštećenja, dok je finska granična straža saopštila da je na njemu izbio požar.

Agencija je dodala da je plovilo dospelo u finske teritorijalne vode, u istočnom delu zaliva, ali da situacija ne predstavlja opasnost za ostali pomorski saobraćaj.

- Finska granična straža predvodi operacije spasavanja na moru i sprečavanja zagađenja životne sredine na teretnom brodu Sparta II, koji se trenutno nalazi u finskim teritorijalnim vodama, na otvorenom moru južno od grada Lovise - navela je agencija u saopštenju objavljenom oko 15 časova po lokalnom vremenu.

Potvrđeno je i da su kontaktirane ruske pomorske spasilačke službe.

- Spasilačke jedinice nalaze se na licu mesta. Posada nije bila primorana da napusti brod i nije registrovano zagađenje životne sredine. Granična straža spremna je da evakuiše osoblje i pomogne u gašenju požara - dodaje se u saopštenju.

Iako u početku nije bilo jasno ko stoji iza napada, finski premijer Peteri Orpo izjavio je da ovaj incident pokazuje kako se rat u Ukrajini"preliva u susedne regione".

- Ukrajina ima pravo da uzvrati agresoru - dodao je Orpo.

Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije brodu "Sparta II" početkom maja 2022. godine, nešto više od dva meseca nakon što je Moskva pokrenula sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu.