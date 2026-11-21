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Studenti i građani okupili su se danas ispred Ministarstva prosvete Albanije u Tirani, nastavljajući višenedeljne proteste protiv vlade premijera Edija Rame, uz pojačano prisustvo policijskih snaga i postavljene vodene topove, prenose albanski mediji.

Protest, koji je počeo oko 14 časova, održan je uz ponavljanje zahteva demonstranata za odlazak stare političke elite, ostavku premijera Edija Rame i stvaranje dostojnih uslova za izgradnju budućnosti u Albaniji, navodi Albanian Post.

Organizatori protesta poručili su da neće odustati od svojih zahteva, ističući da ostavka premijera nije predmet pregovora.

Tokom današnjeg okupljanja demonstranti su se najpre okupili u Ulici Drač, gde su nakratko blokirali saobraćaj.

1/6 Vidi galeriju Albanija Tirana protesti demonstracije Foto: Vlasov Sulaj/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Depo Photos / Sipa USA / Profimedia

Policija ih je pozvala da oslobode kolovoz i pređu na trotoar, ali su se oni ponovo vratili na ulicu i obustavili saobraćaj.

Policija je, navodi albanski Juronjuz, potom formirala bezbednosni kordon sa obe strane ulice, dok su protesti nastavljeni pod nadzorom velikog broja pripadnika policije.

Tokom skupa demonstranti su zapalili vatru, a policija nije dozvolila trajnu blokadu saobraćaja u Ulici Drač.

Protesti se nastavljaju uprkos pozivima Rame na dijalog, koje su organizatori odbili.

Albanski premijer nedavno je razgovarao sa nekoliko grupa mladih demonstranata, kada je izjavio da je spreman za dijalog sa studentima, ali ne i sa onima koji tokom protesta koriste kamenice.