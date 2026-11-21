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Američki predsednik Donald Tramp poručio je evropskim liderima da izdvajaju mnogo novca za rat u Ukrajini i da bi ta sredstva mogli da preusmere na sopstvene potrebe ukoliko bude postignut mirovni sporazum sa Rusijom, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Zelenski je rekao da se Tramp u četvrtak telefonom uključio u sastanak evropskih saveznika Ukrajine, održan u Berlinu u okviru Koalicije voljnih.

"Rekao je da Evropa troši mnogo novca i da bi, nakon završetka rata, mogla da ga troši na sebe. To nije zvučalo kao pretnja", rekao je Zelenski novinarima, preneo je Rojters.

Tramp je u petak, po povratku u Vašington, izjavio da je ruski predsednik Vladimir Putin tokom njihovog razgovora jasno izrazio želju da se rat u Ukrajini okonča diplomatskim putem.

Zelenski je, međutim, izrazio skepticizam u pogledu Putinove spremnosti na kompromis.

"Nešto sam skeptičniji od Amerikanaca kada je reč o tome da li je Putin spreman na kompromise. To sam, inače, rekao i američkom timu", naveo je ukrajinski predsednik.