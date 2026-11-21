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Premijer Mađarske Peter Mađar je danas objavio da je Nacionalni istražni biro zaplenio imovinu bivšeg ministra u vladi Viktora Orbana vrednosti veće od devet milijardi forinti (24 miliona evra).

Mađar je na Iksu (X) napisao da je Mikloš Sestak, bivši ministar državnog razvoja u vladi Viktora Orbana, osumnjičen za korupciju.

Mikloš Sestak Foto: Tibor Illyes/MTI

"Takođe su zaplenjeni njegova kuća i salon automobila", dodaje se u objavi.

Podsetimo, pre nekoliko dana mađarske vlasti zaplenile su čak 19,5 miliona dolara u gotovini, koja je bila zakopana u šumama, sakrivena u skladištima, poljoprivrednim objektima i sefovima, tokom velike antikorupcijske istrage protiv bivšeg ministra u vladi Viktora Orbana, prenosi Gardijan.

Objavljen je i snimak na kojem se vidi kako istražitelji pronalaze ogromne količine novca.

Nacionalna kancelarija za povraćaj i zaštitu imovine (NVVH) saopštila je da su pretresi sprovedeni 12. i 13. novembra na više lokacija širom Mađarske, u okviru krivičnog postupka protiv Mikloša Šestaka, bivšeg ministra nacionalnog razvoja, koji je tu funkciju obavljao od 2014. do 2018. godine.

Tokom dvodnevne akcije istražitelji su pronašli velike količine gotovine zakopane u šumama, skrivene u poljoprivrednim i skladišnim objektima, stambenim prostorijama, kao i u skupocenim sefovima postavljenim na izolovanim lokacijama.