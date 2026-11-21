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Građani Sjedinjenih Američkih Država sve više kupuju zalihe hrane, vode, lekova, goriva i opreme za vanredne situacije zbog straha od mogućih tehnoloških kolapsa, sajber napada i problema u snabdevanju električnom energijom, posle niza velikih prekida u radu tehnoloških sistema širom zemlje, objavio je danas CNBC u svojoj analizi.

Prema podacima kompanije Consumer Edge, potrošnja u prodavnicama specijalizovanim za opremu za vanredne situacije porasla je za oko 400 odsto između 12. i 17. novembra u odnosu na isti period prošle godine, nakon najmanje šest većih tehnoloških prekida u SAD.

Ti incidenti, koji su doveli do prizemljenja aviona, prekida pristupa elektronskoj pošti i usporavanja bankarskih transakcija, podstakli su zabrinutost građana zbog mogućih sajber napada uz pomoć veštačke inteligencije i otpornosti američke elektroenergetske mreže.

Iako su državni zvaničnici odbacili glasine i spekulacije na društvenim mrežama o mogućoj namernoj sabotaži, deo građana počeo je da se priprema za eventualne dugotrajnije prekide u radu tehnoloških sistema i druge vanredne situacije.

Amerikanka Sabrina Sepeda iz Hjustona kupila je poslednjih dana propan i tečnost za potpalu kako bi mogla da koristi opremu za kuvanje i grejanje koja ne zavisi od električne energije.

Takođe je obnovila zalihe hrane koja se ne kvari, higijenskih proizvoda i lekova protiv alergija za svoju porodicu.

"Želim da imam sve što je potrebno da moja porodica bude nahranjena, čista, hidrirana, utopljena i bezbedna. Bolje je imati sve te stvari i da vam ne zatrebaju nego da ih nemate kada su vam potrebne", rekla je Sepeda, majka troje dece, za CNBC.

Ona i suprug obezbedili su dodatnu gotovinu i gorivo u automobilima za slučaj većih poremećaja u snabdevanju električnom energijom.

"U velikoj meri zavisimo od tehnologije. Morate da budete sposobni da neke stvari obavljate na tradicionalan, starinski način", naglasila je Sepeda za američku televiziju.

Foto: ChatGPT

Kompanija Ready America, koja prodaje komplete za preživljavanje, zalihe vode i visokokalorične prehrambene proizvode, zabeležila je skoro petostruko povećanje internet prodaje poslednjih dana.

Predsednik kompanije Trevin Ris izjavio je da takvu potražnju nisu zabeležili još od pandemije kovida 19, zbog čega su od dobavljača zatražili povećanje proizvodnje.

Kompanija se suočila i sa nestašicom tableta za prečišćavanje vode, pa je kupce upućivala na alternativne proizvode.

Podaci pokazuju da je interesovanje za opremu za vanredne situacije počelo značajnije da raste još krajem oktobra, pre poslednjeg talasa tehnoloških problema.

Zabrinutost je dodatno podstaknuta izveštajima da američki Pentagon priprema vojne baze za funkcionisanje najmanje 90 dana bez spoljne podrške, kao i nastavkom rata sa Iranom, uz mogućnost ponovne eskalacije sukoba.

Američko udruženje proizvođača i trgovaca vatrenim oružjem (NŠF) saopštilo je da je prodaja oružja u oktobru porasla za oko osam odsto u odnosu na isti mesec prošle godine.

Trgovci i proizvođači navode da je potražnja ostala povećana i tokom novembra, što povezuju sa neizvesnošću nakon izbora za Kongres i nedavnim tehnološkim prekidima.

Zabrinutost zbog mogućih vanrednih situacija počela je da utiče i na finansijska tržišta.

Banka Mizuho saopštila je svojim klijentima da su strahovi potrošača, podstaknuti prekidima u radu tehnoloških sistema i, kako je banka ocenila, "apokaliptičnim scenarijima" na društvenim mrežama, doveli do povećane kupovine zaliha u lancu prodavnica Costco.

Foto: ChatGPT

Kanadska banka RBC je ocenila da pripreme za moguće katastrofe poslednjih nedelja imaju primetan uticaj na potrošačke navike širom sveta, mada je povećanje prodaje za sada ograničeno na određene kategorije proizvoda, poput konzervirane hrane, proizvoda za prečišćavanje vode i namirnica sa dugim rokom trajanja.

Finansijski savetnik Ričard Mekvorter izjavio je da njegovi klijenti masovno kupuju robu u velikim količinama u prodavnicama Costco i ulažu u generatore električne energije.

Povećano interesovanje zabeležili su i trgovci plemenitim metalima.

Predsednik kompanije American Hartford Gold Maks Beker rekao je da su pojedini klijenti počeli više da se interesuju za zlato, koje se tradicionalno smatra sigurnim ulaganjem u kriznim vremenima, zbog zabrinutosti da su previše oslonjeni na digitalne finansijske sisteme.

Izvršni direktor kompanije Macro Hive Bilal Hafiz ocenio je da bi investitori zbog povećane zabrinutosti mogli da zahtevaju od kompanija veća ulaganja u sajber bezbednost, što bi moglo da podseti na nagli rast potražnje za antivirusnim softverom tokom ekspanzije internet industrije.

Istovremeno, fond Global X Cybersecurity ETF, koji prati kompanije iz sektora sajber bezbednosti, porastao je za oko 2,5 odsto tokom prethodne dve nedelje, uprkos padu akcija kompanija iz sektora veštačke inteligencije i šireg tehnološkog tržišta.

Interesovanje za pripreme za vanredne situacije vidljivo je i na internetu.

Broj pretraga pojma "prepping", koji označava pripremanje za krizne situacije, na Guglu u SAD više se nego udvostručio u poslednjih mesec dana u poređenju sa istim periodom prošle godine, dok su pretrage video-sadržaja o preživljavanju na Jutjubu porasle za više od 5.000 odsto, primećuje CNBC.