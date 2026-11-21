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Mogućnost ponovnog pristupanja Velike Britanije Evropskoj unijibiće među opcijama o kojima će se razgovarati u okviru neformalnih konsultacija Londona i Brisela tokom narednih 12 meseci, izjavio je danas britanski ministar spoljnih poslova Ed Miliband, ističući da će u razmatranju budućih odnosa sa EU "sve opcije biti na stolu".

Miliband je u intervjuu za BBC rekao da će britanski premijer Endi Bernam tokom naredne godine voditi dodatne neformalne razgovore sa predstavnicima EU o mogućim koracima za približavanje Britanije Uniji, nakon što je Bernam u petak postigao dogovor sa Briselom o trgovini i položaju mladih.

Miliband je istakao da prihvata rezultate referenduma iz 2016. godine, na kojem su građani Velike Britanije glasali za izlazak iz EU, ali je naglasio da se svet od tada "drastično promenio".

"I Evropa se menja, tako da moramo da sagledamo šta to znači. Ovo se ne odnosi na sadašnji saziv parlamenta, u kojem poštujemo postavljene crvene linije", rekao je Miliband.

On je odbacio mogućnost da sprovođenje sporazuma sa EU zavisi od dogovora o školarinama za evropske studente koji žele da studiraju na britanskim univerzitetima.

Ed Miliband Foto: WILL OLIVER/EPA

Prema njegovim rečima, sporazumi o izvozu hrane, energetici i mobilnosti mladih biće sprovedeni bez obzira na to što pitanje školarina još nije rešeno.

"Datumi su utvrđeni za 2028. godinu, kada će ove mere stupiti na snagu, a mi ćemo predložiti odgovarajuće zakone parlamentu. To je sigurno", poručio je Miliband.

Na sastanku u Briselu u petak postignuta su tri značajna dogovora između Velike Britanije i EU.

Sporazum o trgovini hranom, odnosno o sanitarnim i fitosanitarnim standardima, trebalo bi da od 1. marta 2028. godine ukine većinu kontrola i ograničenja uvedenih nakon Bregzita za prehrambene i poljoprivredne proizvode.

Dogovor o sistemu trgovine emisijama, koji bi trebalo da stupi na snagu početkom 2028. godine, omogućiće da britanski izvoz u vrednosti od 6,5 milijardi funti, uključujući proizvode od čelika i aluminijuma, bude izuzet od poreza EU na ugljenične emisije na granicama.

Treći sporazum odnosi se na program mobilnosti mladih, koji će građanima Velike Britanije i EU uzrasta od 18 do 31 godine omogućiti da žive i rade na teritoriji druge strane do tri godine, uz 100.000 viza godišnje.