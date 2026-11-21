NEVEROVATAN PODZEMNI RAKETNI GRAD IRANA: Pogledajte različite balističke i krstareće rakete na lansirnim sistemima spremne za upotrebu! (VIDEO)
- Tokom posete upoznat je sa stanjem pripravnosti i najnovijim dostignućima u oblasti raketnog naoružanja.
- IRGC je ranije predstavio novi raketni grad sa balističkim i krstarećim raketama i lansirnim sistemima.
Komandant Korpusa garde islamske revolucije (IRGC), general-major Ahmad Vahidi, posetio je danas jedan od podzemnih raketnih gradova iranskih Vazduhoplovno-kosmičkih snaga.
Vahidi je obišao ovaj objekat u pratnji komandanta Vazduhoplovno-kosmičkih snaga, brigadnog generala Madžida Musavija, prenela je iranska agencija Tasnim.
Kako se navodi, komandant IRGC ovom prilikom je upoznat sa trenutnim stanjem pripravnosti Vazduhoplovno-kosmičkih snaga, kao i sa najnovijim dostignućima u oblasti raketnog naoružanja.
Vazduhoplovno-kosmičke snage IRGC su 10. novembra predstavile novi raketni grad, prikazavši različite balističke i krstareće rakete, zajedno sa njihovim lansirnim sistemima, podsetila je iranska agencija.
Ceremoniji predstavljanja prisustvovali su načelnik Generalštaba Oružanih snaga Irana, general-major Ali Abdolahi kao i brigadni general Madžid Musavi.
Kurir.rs/Agencije