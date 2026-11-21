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Šef političkog biroa Hamasa Halil al Haja pozvao je na formiranje jedinstvenog palestinskog nacionalnog rukovodstva u okviru Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO), koje bi obuhvatilo sve političke frakcije, kao i na formiranje vlade nacionalnog jedinstva koja bi upravljala Zapadnom obalom i Pojasom Gaze.

Al Haja je, obraćajući se na 35. Arapskoj nacionalnoj konferenciji u Bejrutu, pozvao i na održavanje opštih predsedničkih i parlamentarnih izbora, kao i izbora za Palestinski nacionalni savet, ističući značaj političkog jedinstva i obnove nacionalnih institucija, prenosi portal Palestine Chronicle.

On je upozorio da Izrael nastavlja vojnu agresiju i politiku izgladnjivanja stanovništva Pojasa Gaze uprkos sporazumu iz Šarm el Šeika i pozvao arapske i islamske zemlje da pruže podršku stanovnicima te palestinske teritorije.

Al Haja je rekao da stanovništvo Gaze ostaje na svojoj zemlji uprkos gladi, vojnim napadima i nedostatku osnovnih životnih potrepština.

"Hamas i druge palestinske frakcije prihvatili su sporazum iz Šarm el Šeika kako bi zaštitili Palestince od genocida i raseljavanja, ali je Izrael nastavio napade i politiku izgladnjivanja", istakao je on.

Upozorio je i da izraelski planovi na Zapadnoj obali imaju za cilj proterivanje Palestinaca iz njihovih zajednica, oduzimanje zemlje i domova, kao i njihovo raseljavanje.

Govoreći o Jerusalimu, Al Haja je optužio Izrael da nastoji da uspostavi kontrolu nad gradom i promeni njegov palestinski identitet, upozoravajući da je podela džamije Al Aksa na vremenske i prostorne zone pristupa gotovo postala stvarnost.

Šef političkog biroa Hamasa ponovio je opredeljenost tog pokreta za otpor izraelskoj okupaciji, navodeći da je cilj zaštita palestinskih prava, povratak zemlje i očuvanje svetih mesta.

Al Haja je pretnje po Palestince povezao sa izraelskim vojnim operacijama u širem regionu, ukazujući na napade na Liban, Siriju, Irak, Jemen i Iran.

"Projekat stvaranja Velikog Izraela od političke ambicije prerastao u proces sprovođenja na terenu", upozorio je on i pozvao na koordinisano delovanje arapskih i islamskih zemalja i pokreta.

Takođe je pohvalio libanski Hezbolah zbog podrške Palestincima i pozvao na aktivniju ulogu pokreta otpora u regionu.

Al Haja je pozvao na formiranje jedinstvenog arapskog stava, prevazilaženje unutrašnjih nesuglasica i obnovu zajedničkog arapskog delovanja, ocenjujući da podele među arapskim i islamskim zemljama omogućavaju Izraelu da ostvaruje svoje regionalne ciljeve.