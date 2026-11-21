Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Na protestima protiv visokih troškova života, koji su danas šesti put zaredom održani širom Francuske, učestvovalo je 82.500 ljudi, saopštilo je francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova, dok organizatori tvrde da je na ulicama bilo 150.000 demonstranata.

1/14 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti demonstracije Foto: MOHAMMED BADRA/EPA

Prema podacima Ministarstva, u Parizu je protestovalo 21.500 ljudi, dok Unija studenata, jedna od organizacija koje su pozvale na demonstracije, navodi da se u francuskoj prestonici okupilo 45.000 demonstranata, prenosi BFMTV.

Današnji protesti održani su u trenutku kada pokret "Žutih prsluka" obeležava osmu godišnjicu osnivanja.

U demonstracijama su učestvovali sindikati, studentske i srednjoškolske organizacije, kao i pripadnici pokreta "Žutih prsluka", koji zahtevaju mere za ublažavanje rasta troškova života i promene vladine politike.

Studentske i srednjoškolske organizacije najavile su da će nastaviti proteste sve dok vlada ne odgovori na njihove zahteve.

1/16 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti Foto: Thibault Camus/AP

Broj demonstranata, prema podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, opada iz nedelje u nedelju. Prošle subote na protestima je učestvovalo 106.000 ljudi, dok je nedelju dana ranije bilo 146.000 demonstranata. Na protestima 31. oktobra okupilo se 320.000 ljudi, a na prvom protestnom skupu 17. oktobra 550.000, prema podacima Ministarstva.

U Parizu je današnji protestni marš održan od Trga Republike do Trga Nacije, bez incidenata duž predviđene trase, saopštila je policijska prefektura.

Istovremeno, zabeleženi su pokušaji maskiranih grupa da organizuju neprijavljene protestne povorke u drugim delovima prestonice.

1/22 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti Foto: FIRAS ABDULLAH/EPA

U Lionu je policija upotrebila suzavac nakon što je došlo do sukoba pojedinaca sa pripadnicima snaga bezbednosti.

Francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je do 14 časova širom zemlje zabeleženo 44 protestnih aktivnosti i da je privedeno sedam osoba, dok je situacija ocenjena kao uglavnom mirna.

U međuvremenu, parisko tužilaštvo pokrenulo je istragu protiv dvojice policajaca zbog sumnje na nasilje nad dvojicom mladića tokom protesta 31. oktobra, a jedan od policajaca osumnjičen je i za seksualni napad.

Mladići su podneli prijavu 4. novembra zbog načina na koji su privedeni, dok su i sami optuženi za napad na policajce, što negiraju.