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Ruske oružane snage su pogodile električnu trafostanicuu ukrajinskom gradu Vinici koju koriste ukrajinske oružane snage, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Kao rezultat udara, oštećena je električna trafostanica od 110 kV u gradu Vinica, koja snabdeva vojnu industriju Ukrajine", navodi se u saopštenju, prenosi RIA Novosti.

Među napadnutim metama bio je i brod u Crnom moru južno od Odese koji je isporučio teret dvostruke namene.

Ministarstvo odbrane je ranije danas prijavilo napad na objekat u kojem se održavao sastanak visokih ukrajinskih vojnih zvaničnika.

Kao odgovor na neprijateljske napade, ruske oružane snage napadaju centre za donošenje odluka, fabrike i skladišta koje koriste ukrajinske oružane snage u saradnji sa NATO stručnjacima, navodi RIA i dodaje da ruska vojska koristi udarne dronove i precizno oružje velikog dometa sposobno da uništi bilo koju metu na teritoriji Ukrajine.