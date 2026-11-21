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Bivši kapetan kruzera "Kosta Konkordija", Frančesko Sketino,osuđen na 16 godina zatvora zbog brodoloma u kojem su poginule 32 osobe, pušten je na uslovnu slobodu posle devet godina.

Odluka o prevremenom puštanju doneta je nakon detaljne procene njegovog procesa rehabilitacije i vladanja tokom boravka u rimskom zatvoru.

Sketino je osuđen za izazivanje brodoloma kruzera neopreznim manevrisanjem blizu obale, kao i za ubistvo iz nehata i napuštanje broda pre nego što su svi putnici i članovi posade evakuisani.

Nakon što je proveo više od devet godina iza rešetaka, Frančesko Sketino napustio je u petak uveče rimski zatvor Rebibija.

Kapetan Frančesko Sketino Foto: Tanjug

Slučaj datira iz januara 2012. godine, kada je brod Kosta Konkordija udario u stene kod ostrva Điljo u Tirenskom moru, kada su život izgubile 32 osobe.

Prema navodima lista Kvotidijano nacionale, nadzorni sud u Rimu odobrio je Sketinu uslovnu slobodu.

Njegova advokatica, Frančeska Karničeli, pozdravila je ovu odluku, navodeći da je zatvorsko osoblje dalo izuzetno pozitivnu ocenu njegovog učešća u programu rehabilitacije.

Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP / Profimedia

Smatramo da su bili ispunjeni svi uslovi za odobravanje ove alternativne mere, jer ona predstavlja ispravan nastavak procesa nakon izricanja presude, izjavila je Karničelijeva.

U daljem pravnom postupku, Sketino je osuđen na 16 godina zatvora.