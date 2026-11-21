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Ruski helikopter osumnjičen je da je danas narušio vazdušni prostor Finske kod obale grada Lovise, saopštilo je finsko Ministarstvo odbrane.

Incident se dogodio u 12.34, kada je letelica ušla 4,1 kilometar u finski vazdušni prostor, prenosi finski javni servis Yle.

Finski ministar odbrane Anti Hekenen rekao je da je incident verovatno povezan sa akcijom spasavanja ili nadzorom oštećenog teretnog broda u Finskom zalivu.

Oružane snage i Granična straža prate situaciju, a Granična straža preuzela je istragu o incidentu, dodao je Hekenen.

Ruski teretni brod "Sparta II" teško je oštećen u napadu dronom i potom se zapalio, a nakon što je doplutao u finske vode, započeta je evakuacija posade.

Prema podacima platforme Open Sanctions, brod se nalazi na američkoj listi sankcija i ranije je korišćen za prevoz oružja.