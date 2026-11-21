PANIKA U FINSKOJ: Ministarstvo odbrane tvrdi da je ruski helikopter narušio vazdušni prostor zemlje
- Incident je zabeležen u 12.34, a Granična straža vodi istragu dok vojska prati situaciju.
- Ministar odbrane navodi da je let verovatno povezan sa spasavanjem ili nadzorom oštećenog broda 'Sparta II' u Finskom zalivu.
Ruski helikopter osumnjičen je da je danas narušio vazdušni prostor Finske kod obale grada Lovise, saopštilo je finsko Ministarstvo odbrane.
Incident se dogodio u 12.34, kada je letelica ušla 4,1 kilometar u finski vazdušni prostor, prenosi finski javni servis Yle.
Finski ministar odbrane Anti Hekenen rekao je da je incident verovatno povezan sa akcijom spasavanja ili nadzorom oštećenog teretnog broda u Finskom zalivu.
Oružane snage i Granična straža prate situaciju, a Granična straža preuzela je istragu o incidentu, dodao je Hekenen.
Ruski teretni brod "Sparta II" teško je oštećen u napadu dronom i potom se zapalio, a nakon što je doplutao u finske vode, započeta je evakuacija posade.
Prema podacima platforme Open Sanctions, brod se nalazi na američkoj listi sankcija i ranije je korišćen za prevoz oružja.
Kurir.rs/Fonet