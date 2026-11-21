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Svi letovi na belgijskim aerodromimabiće otkazani u ponedeljak zbog nacionalnog protesta protiv politike savezne vlade, dok će četiri od deset autobusa i tramvaja javnog prevoznika De Lijn ostati u depoima, saopštile su nadležne službe.

Kontrola vazdušnog saobraćaja Belgije Skejs saopštila je da neće moći da obezbedi redovno upravljanje vazdušnim saobraćajem jer će deo kontrolora leta učestvovati u protestu, zbog čega će vazdušni saobraćaj biti obustavljen od 7 do 21 čas.

Iz Skejs-a je navedeno da će minimalne usluge neophodne za vanredne situacije i druge bezbednosno kritične letove ipak biti obezbeđene, uz napomenu da bezbednost vazdušnog saobraćaja ostaje apsolutni prioritet, prenosi VRT.

Putnicima je savetovano da se za informacije o otkazanim letovima i mogućnostima preusmeravanja obrate svojim avio-kompanijama.

Foto: EPA

Prekid u saobraćaju očekuje se i u javnom prevozu, pošto De Lijn najavljuje da će u ponedeljak saobraćati oko 60 odsto autobusa i tramvaja.

Najveće poteškoće očekuju se u provincijama Antverpen i Flamanski Brabant, gde će saobraćati 54 odsto vozila, dok će u Istočnoj Flandriji biti aktivno 67 odsto, u Zapadnoj Flandriji 68 odsto, a u Limburgu 64 odsto autobusa i tramvaja.

U Antverpenu će saobraćati svega oko 40 odsto tramvaja, u Gentu oko 70 odsto, dok će na obalskoj tramvajskoj liniji biti aktivno oko 80 odsto vozila.

I javni prevoz u Briselu očekuju ozbiljni poremećaji, kako zbog mogućeg učešća zaposlenih u štrajku, tako i zbog same protestne šetnje, tokom koje se očekuju kašnjenja i izmene na linijama u blizini trase.

Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Tri najveća belgijska sindikata, ACV, ABVV i Synova, organizuju protest protiv mera štednje savezne vlade premijera Barta De Vevera, a ovo je 11. nacionalna akcija od stupanja njegove vlade na dužnost.

Okupljanje demonstranata zakazano je za 10 časova kod Severne železničke stanice u Briselu, dok je početak protestne šetnje prema Južnoj stanici planiran za 11 časova.

Zbog protesta se očekuju i poremećaji u odnošenju smeća u pojedinim briselskim opštinama. Građanima je savetovano da kese sa otpadom iznesu prema uobičajenom rasporedu, a ukoliko ne budu preuzete, biće organizovani naknadni odvozi od utorka, 24. novembra.

Poremećaji su mogući i u radu dečjih vrtića i opštinskih službi, a njihov obim zavisiće od pojedinačnih opština.

Za sada se ne očekuju veći problemi u železničkom saobraćaju, pošto belgijski železnički operater SNCB nije najavio poremećaje, dok prema dostupnim informacijama neće biti značajnijih posledica ni po rad škola.