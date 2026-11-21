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Najmanje 11 osoba preminulo je, a više od 180 je hospitalizovano nakon konzumiranja sumnjivog, nelegalno proizvedenog alkohola u indijskoj saveznoj državi Manipur, saopštio je danas lokalni zvaničnik.

Glavni ministar Manipura Jumnam Kemčand Sing izjavio je da su se žrtve razbolele nakon konzumiranja alkohola, a da je broj preminulih dostigao 11 u poslednjih 48 sati.

"Više od 180 pacijenata primljeno je u dve bolnice, dok je broj preminulih dostigao 11 u poslednjih 48 sati", navodi se u saopštenju, prenosi CNA.

Sing je naredio pokretanje istrage i poručio da će odgovorni biti uhapšeni i kažnjeni.

Slučajevi trovanja nelegalnim ili falsifikovanim alkoholom redovno se beleže u Indiji, gde jeftina alkoholna pića koja se prodaju van zakonski regulisanih kanala mogu sadržati izrazito otrovni metanol.

U maju je najmanje 15 osoba preminulo nakon konzumiranja nelegalnog alkohola sa metanolom u Puni i susednom Pimpri-Činčvadu, u saveznoj državi Maharaštra.

U avgustu je još 13 osoba izgubilo život, dok je više od 60 ljudi bilo pogođeno trovanjem alkoholom zaraženim metanolom u okrugu Bav nagar, u saveznoj državi Gudžarat, podseća azijska informativna TV mreža.

Nelegalni alkohol široko je rasprostranjen u Indiji, gde se flaša ponekad prodaje za manje od jednog dolara.

Unošenje metanola može izazvati slepilo, oštećenje jetre, a u većim koncentracijama i smrt.