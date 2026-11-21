POGOĐEN RUSKI TERETNI BROD! Finska priznala umešanost KIjeva: Ukrajina verovatno stoji iza napada!
- Finski zvaničnik Aki-Mauri Huhtinen rekao je da Ukrajina verovatno stoji iza napada na ruski teretni brod u Finskom zalivu.
- Brod je pogođen u neutralnim vodama, tri nautičke milje od ruske granice, dok je plovio ka Kalinjingradu.
- Ruski spasilački brod je prišao, ali evakuacija nije bila potrebna, a posada planira da nastavi plovidbu.
Napad na ruski teretni brod u Finskom zalivunajverovatnije je izvršila Ukrajina, izjavio je Aki-Mauri Huhtinen, direktor za odnose sa javnošću Finskih odbrambenih snaga.
"Ukrajina verovatno stoji iza ovoga", izjavio je Aki-Mauri Huhtinen, preneli su finski mediji.
Ranije danas, guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko je saopštio da je ruski teretni brod pogođen u Finskom zalivu.
Napad se dogodio u neutralnim vodama, tri nautičke milje od ruske granice. On je rekao da su dve bespilotne letelice napale brod koji je plovio ka Kalinjingradu.
Guverner Aleksej Besprozvanih je uverio da nema pretnje po snabdevanje regiona.
Ruski spasilački brod se kasnije približio pogođenom teretnom brodu, ali je saopšteno da evakuacija nije bila potrebna i da posada planira da nastavi plovidbu.
Napad se dogodio u trenutku pojačanih tenzija na Baltiku, povodom čega je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov ranije upozorio da bi eventualni pokušaji Zapada da blokira Kalinjingrad mogli da imaju katastrofalne posledice.
Rjabkov je istakao da Moskva primećuje porast, kako je naveo, zlonamernih i provokativnih aktivnosti zapadnih zemalja na Baltiku, uključujući stvaranje prepreka ruskom pomorskom saobraćaju, za koje tvrdi da predstavljaju kršenje međunarodnog prava.
Kurir.rs/RIA Novosti