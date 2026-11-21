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Na kruzeru "Caribbean Princess", samo četiri dana posle polaska, 148 ljudi obolelo je od virusa.

Pogođen je deo posade, ali i veliki broj putnika.

Brod je isplovio 11. novembra iz Fort Loderdejla u američkoj saveznoj državi Florida. Ruta ovog pomorskog džina vodi preko Kolumbije, kroz Panamski kanal, pa sve do Kostarike i Kajmanskih ostrva kroz Karibe.

Putovanje iz snova pretvorilo se u košmar

Međutim, bajkovito putovanje postalo je prava noćna mora za mnoge, i to u rekordnom roku. Kako prenosi magazin "Fokus", do sada je ukupno 148 ljudi obolelo od gadnog stomačnog virusa. Od tog broja, čak 134 osobe su putnici, a preostalih 14 su članovi posade.

Stroge mere dezinfekcije i uzimanje uzoraka

Kako saopštava Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), pogođeni putnici nisu oboleli u isto vreme, a uzrok izbijanja zaraze još uvek nije utvrđen. Ipak, najavljeno je da će se putovanje nastaviti po planu i očekuje se da bude završeno 23. novembra.

Kako bi se hitno zaustavilo širenje bolesti, posada kruzera je, prema navodima CDC-a, sprovela dodatne mere čišćenja i dezinfekcije. Pored toga, uzeti su uzorci stolice, a obolele osobe su odmah izolovane.

"Situacija se kontinuirano prati", saopštila je brodska kompanija, uz umirujuću poruku da najveći deo putnika, kao i posade, srećom nije pogođen ovom zarazom.

Ovo nije prvi incident: Četvrta zaraza ove godine

Ovo nije prvi incident ovakve vrste na brodu "Caribbean Princess". Već u maju 2026. godine, oko 160 ljudi se zarazilo norovirusom. Za kompaniju Princess Cruises, ovo je zapravo četvrto po redu registrovano izbijanje bolesti ove godine. Stručnjaci iz CDC-a prate situaciju iz daljine i striktno kontrolišu higijenske mere na brodu.

Kruzer "Caribbean Princess" je inače jedan od najvećih brodova u svojoj klasi. Od svog svečanog otvaranja 2004. godine, nudi prostor za oko 3.100 putnika i čak 1.100 članova posade. Brod je izgrađen 2003. godine u poznatom brodogradilištu Fincantieri u Monfalkoneu (Italija), a njegova nosivost iznosi impresivnih 113.000 bruto registarskih tona.