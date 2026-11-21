JEZIVO NASILJE NA AUTO-PUTU U ČEŠKOJ: Nasilni vozač brutalno prebio ženu pred ćerkom (8) jer je poštovala ograničenje brzine! (VIDEO)
- Brutalni napad zabeležila je kamera, a žena je prebijena pred osmogodišnjom ćerkom.
- Napadač je potom sam pozvao policiju, koja ga je brzo identifikovala i privela na ispitivanje.
Češku javnost zgrozio je snimak brutalnog nasilja na auto-putu D6, gde je agresivni vozač fizički napao ženu i njenu osmogodišnju ćerku samo zato što se vozačica pridržavala privremenog ograničenja brzine.
Incident se dogodio na deonici auto-puta D6 koji se trenutačno obnavlja, na kojoj je brzina zbog radova postupno smanjena na 50, odnosno 30 km/h.
Dok je žena poštovala ograničenje brzine, vozač "folksvagen tuarega" je izgubio živce i odlučio da je "kazni" zbog spore vožnje. Muškarac je zaustavio automobil te verbalno i fizički napao ženu, zadavši joj nekoliko udaraca pred očima njene osmogodišnje ćerke. Ceo napad je zabeležila kamera.
Napadač sam nazvao policiju
Iako je nakon napada pobegao s lica mesta, agresivni vozač je povukao neočekivan potez: sam je nazvao policiju i prijavio naglo kočenje vozačice, potvrdila je za Češku televiziju Vlasta Suhankova, portparolka policije.
Upravo ga je taj poziv koštao slobode, jer je policija brzo utvrdila njegov identitet i privela ga na ispitivanje.
Muškarac je sada osumnjičen za niz krivičnih dela, uključujući pokušaj nanošenja telesnih povreda, remećenje javnog reda i mira, te pokušaj krađe, potvrdila je portparolka.
Kurir.rs/Tekegraf/Agencije