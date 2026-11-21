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Češku javnost zgrozio je snimak brutalnog nasilja na auto-putu D6, gde je agresivni vozač fizički napao ženu i njenu osmogodišnju ćerku samo zato što se vozačica pridržavala privremenog ograničenja brzine.

Incident se dogodio na deonici auto-puta D6 koji se trenutačno obnavlja, na kojoj je brzina zbog radova postupno smanjena na 50, odnosno 30 km/h.

Dok je žena poštovala ograničenje brzine, vozač "folksvagen tuarega" je izgubio živce i odlučio da je "kazni" zbog spore vožnje. Muškarac je zaustavio automobil te verbalno i fizički napao ženu, zadavši joj nekoliko udaraca pred očima njene osmogodišnje ćerke. Ceo napad je zabeležila kamera.

Napadač sam nazvao policiju

Iako je nakon napada pobegao s lica mesta, agresivni vozač je povukao neočekivan potez: sam je nazvao policiju i prijavio naglo kočenje vozačice, potvrdila je za Češku televiziju Vlasta Suhankova, portparolka policije.

Upravo ga je taj poziv koštao slobode, jer je policija brzo utvrdila njegov identitet i privela ga na ispitivanje.

Muškarac je sada osumnjičen za niz krivičnih dela, uključujući pokušaj nanošenja telesnih povreda, remećenje javnog reda i mira, te pokušaj krađe, potvrdila je portparolka.