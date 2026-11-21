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Rusija i Ukrajina se takmiče u kupovini kineskih optičkih vlakana, koja su potrebna za proizvodnju dronova otpornih na elektronsko ratovanje i upravo zbog brzog rasta potražnje cene za njih su porasle više od šest puta, piše Fajnenšel tajms (FT).

Kako FT navodi u svojoj analizi, pozivajući se na trgovce i ukrajinske proizvođače dronova, ako je na proleće visokokvalitetno vlakno koštalo četiri dolara po kilometru, sada je već 30 dolara.

Na cenu je uticala i potražnja iz data centara koji koriste optička vlakna.

"Globalnu potražnju za optičkim vlaknima sve više pokreće izgradnja data centara za veštačku inteligenciju i upotreba vlakana u dronovima, pored tradicionalne potražnje iz telekomunikacionog sektora. Dronovi sa optičkim vlaknima počeli su značajno da utiču na potrošnju optičkih vlakana 2025. godine, uglavnom zbog rusko-ukrajinskog rata. Potražnja je značajno porasla 2026. godine, pri čemu su Rusija i Ukrajina nastavile da obezbeđuju većinu potrošnje", naveo je Ahmed Ali, vodeći analitičar za optička vlakna i kablovske proizvode u londonskoj istraživačkoj firmi CRU, koja je specijalizovana za tržišta sirovina.

Prema rečima neimenovanog ukrajinskog trgovca koji isporučuje optička vlakna iz Kine, Moskva ima prednost u kupovini optičkih vlakana jer to radi centralizovano i u ogromnim količinama, dok su ukrajinske kupovine raštrkane među stotinama kompanija i posrednika, navodi FT.

On je objasnio da informacije o tržištu dobija od kineskih kompanija.

Prema rečima Aleksandra Jakovenka, osnivača ukrajinskog proizvođača dronova TAF Industries, rastuće cene već počinju da potkopavaju ekonomsku isplativost korišćenja dronova sa optičkim vlaknima.

On je napomenuo da optička vlakna od 30 kilometara za samo jedan dron mogu koštati skoro 1.000 dolara.

Zato, kako kaže, mnoge kompanije za dronove preferiraju bežične uređaje i Starlink terminale koji koštaju 300 dolara.

Prema izveštaju kompanije Huatai Securities, jedne od najvećih kineskih investicionih banaka, ta zemlja čini više od polovine svetske proizvodnje optičkih vlakana i skoro polovinu proizvodnje gotovih optičkih kablova.

"Očekuje se da će potražnja za optičkim kablovima koji se koriste u dronovima naglo porasti 2026. godine i da će ostati visoka na duži rok", smatraju analitičari kompanije Huatai.

Rekli su da bi potražnja iz Rusije i Ukrajine mogla pomoći u povećanju prodaje vlakana za proizvođače dronova na 146 miliona kilometara ove godine, što je povećanje od 155 odsto u odnosu na 2025. godinu.

Dodali su da Ukrajina planira da proizvede najmanje 3 miliona FPV dronova, dok Rusija planira da proizvede 3,5 miliona.

Julija Li, predstavnica kompanije Potel Cable Group, rekla je za Financial Times da je od februara potražnja za pojedinačnim optičkim vlaknima koja se koriste u dronovima porasla sa nule na oko polovinu prodaje kompanije.

Kako kaže, proizvodi se prodaju različitim zemljama, često preko nezavisnih distributera, uz ogradu da se "ne mešaju u to šta kupac želi da uradi sa tim, već da je glavno da oni budu plaćeni".

Kinesko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da zemlja strogo kontroliše izvoz robe dvostruke namene.

"Protivimo se korišćenju pitanja vezanih za rat za diskreditaciju Kine", naglasilo je ministarstvo.