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Generalni sekretar NATO Mark Ruteosudio je danas u Varšavi upad dve ruske rakete i drona desetine kilometara u poljski vazdušni prostor u petak kao "neprihvatljivi incident" ali je naglasio da takvi incidenti još nisu razlog za aktiviranje člana 5 Sporazuma NATO o kolektivnoj odbrani.

"Ne, to nije prostor za član 5. Još uvek nije, ali jeste opasan incident. Naravno, to je apsolutno neprihvatljivo. I zato kada govorimo o tome kako da kolektivno branimo naš savez Poljska nije usamljena u tome. Imate 31 saveznika koji vam pruža podršku u odbrani isto onako kako vi pomažete preostalom 31 da štiti celu teritoriju", kazao je Rute večeras u intervjuu poljskoj privatnoj televiziji TVN24.

Generalni sekretar naglasio je da NATO ne želi da Rusija ima informacije o tome kako zapadni saveznici mogu da reaguju i kada bi zaista primenili kolektivnu odbranu da napad na jednu članicu znači napad na sve.

"Kada je reč o članu 5 ne želimo da Rusija ima previše informacija o tome kako može da reaguje Alijansa. Uveravam vas da je Rusija savršeno svesna šta može, šta ne može. Poljska i NATO su jači od Rusije i Rusi to znaju", rekao je Rute.

Mark Rute rekao je i to da ne vidi da bi Poljska i članice NATO na istočnom krilu trebalo da ruske rakete, koje lete ka njima i prete da povrede njihov vazdušni prostor, obaraju još iznad Ukrajine.

Foto: AP Piotr Pyrkosz, EPA Wojtek Jargilo, Shutterstock

"Da li to treba da uradimo? Valjda ne. Ne znam, ne vidim to tako. Kada primetimo rizik da ruska raketa ili šta god leti u naš prostor moramo da učinimo sve da garantujemo da ne bude žrtava. Upravo onako kako se juče desilo u Poljskoj", rekao je Rute.

Dežurni švedski par borbenih aviona gripen koje je NATO digao u petak imao je dozvolu da obori projektile koji su upali u poljski vazdušni prostor preko granice sa Ukrajinom, ali vremenske prilike nisu dozvoljavale pilotu da projektil identifikuje.

Generalni sekretar NATO pojavio se vanredno danas u Varšavi zbog upada dve ruske rakete i mlaznog drona na poljsku teritoriju u petak tokom žestokog napada Rusije na Ukrajinu i naglasio je da će "NATO braniti svaki pedalj teritorije Poljske".

Zvanična Varšava označila je tu rusku povredu poljskog vazdušnog prostora kao namernu provokaciju jer nije slučajno što se takav incident ponavlja u trenutku kada u toj oblasti vojnici 11 država članica zapadne Koalicije voljnih upravo u toj oblasti uvežbavaju eventualnu mirovnu misiju u Ukrajini posle kraja rata.

Šef poljske diplomatije Radoslav Šikorski kazao je večeras za poljski javni tv servis TVP.info, kao i Rute, da Poljska i NATO ne treba da obznanjuju Rusiji unapred koje su to crvene linije koje će povući za sobom, ako ih Rusija predje, član 5 o kolektivnoj odbrani.

"Uznemirujuća je eskalacija tih incidenata. Prvo smo imali raketu u vreme prethodne vlade koja je imala betonsku glavu, posle jednu koja je eksplodirala, a sada dve koje su se srušile i eksplodirale. To su napredne krstareće rakete i malo je verovatno da bi skrenule sa zadatog kursa", kazao je Šikorski.